Facia geliyorum dedi! Beykoz'da makasçı sürücü yüzünden başka araç takla attı

İstanbul Beykoz'da trafikte hızla araçların arasında makas atarak ilerleyen bir araç faciaya sebep oldu. Kontrolünü kaybeden sürücü aynı istikamette seyreden başka bir araca yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç takla atarak savruldu. O anlar anbean araç içi kamerasına yansıdı. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk yaşanırken, bölgede araçlar çekildikten sonra trafik normale döndü. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.