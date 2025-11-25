Hayli Gubbi uykusundan 12 bin yıl sonra uyandı! Yanardağda korkutan patlama

Etiyopya'nın kuzeydoğusunda bulunan Hayli Gubbi Yanardağı’nın 12 bin yıllık uykusu sona erdi. Etiyopya'nın kuzeydoğusunda Eritre sınırına yakın bir noktada yer alan Afar bölgesinde Hayli Gubbi Yanardağı 12 bin yıl sonra patladı.

Yetkililer, bölgedeki birçok köyün külle kaplandığını ifade ederek, yanardağın püskürttüğü duman ve kül bulutunun Yemen, Umman, Hindistan ve Pakistan'a doğru ilerlediğini ifade etti.

Smithsonian Enstitüsü'nün Küresel Volkanizm Programı, Hayli Gubbi'nde yaklaşık 12 bin yıl önce son Buzul Çağı’nın sonunda başlayan Holosen Dönemi’nde bilinen herhangi bir patlama yaşanmadığını belirtti.