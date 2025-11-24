Menü Kapat
12°
Editor
Editor
 Banu İriç

Yalova'nın 15 günlük suyu kaldı: Su kesintisi saatleri açıklandı

Yalova'nın içme suyu kaynakları kurudu. 15 günlük suyu kalan şehirde kesintiler başlayacak. Acil Su Eylem Planı açıklanarak uygulanacak yasaklar da belirlendi.

Yalova'nın 15 günlük suyu kaldı: Su kesintisi saatleri açıklandı
’nın içme suyu kaynağı olan Gökçe Barajı'nda doluluk oranı kritik seviyelere düştü. 15 günlük suyu kalan kentte Acil Su Eylem Planı uygulanacak.

Yalova'nın 15 günlük suyu kaldı: Su kesintisi saatleri açıklandı

SÜS HAVUZLARINA, YOL YIKAMAYA, PARK BAHÇEYE SINIRLAMA


Gökçe Barajı'nda doluluk oranı yüzde 8'e düştü. Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında gerçekleşen koordinasyon toplantısında Acil Su Eylem Planı kararları alındı. Plan çerçevede ilk etapta tarımsal su tahsisleri durdurularak, belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı. Şebekeden beslenen süs ve yüzme havuzlarının su kullanımı da tamamen durduruldu.

Yalova'nın 15 günlük suyu kaldı: Su kesintisi saatleri açıklandı

SU KESİNTİSİ SAATLERİ AÇIKLANDI

İlde 26 Kasım'dan itibaren planlı su kesintileri uygulanacak. Tüm belediyeler mahalle bazında 20.00-05.00 saatleri arasında kesintiye gidecek. Sanayi tesislerine verilen su önce yüzde 50 azaltılacak, rezerv 10 günlük seviyenin altına düşerse tamamen kesilecek. Barajdaki düşüş nedeniyle Ortaburun Göleti’nin Çınarcık hattına su vermesi, bölgedeki tüm DSİ kuyularının devreye alınması ve yüzer pompaların hazırlanması da kararlaştırıldı. Ayrıca Kocaeli Yuvacık Barajı’ndan tersine besleme için teknik hazırlıkların tamamlanacağı açıklandı.

Yalova'nın 15 günlük suyu kaldı: Su kesintisi saatleri açıklandı


Orta vadede ise şebeke kayıp-kaçaklarının azaltılması, tarımda şebeke suyunun tamamen yasaklanması, akıllı sayaç ve scada sistemlerinin yaygınlaştırılması, İhsaniye Barajı bağlantısının tamamlanması planlanıyor.
Sağlık Müdürlüğü ise su kalite kontrollerini artıracak. Hastaneler, huzurevleri, diyaliz merkezleri gibi kritik tesislerde su güvenliği için ek önlemler alınacak. Yaşlı ve engelli vatandaşların suya erişimi için özel destek sağlanacak.

