Sındırgı sarsıntıları sürerken gözler Yalova'da: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan kritik Marmara uyarısı!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ardı ardına yaşanan ve uzmanlar tarafından bazıları "artçı değil, öncü" olarak değerlendirilen deprem fırtınası, Marmara Bölgesi'ndeki fay hatlarına yönelik endişeleri yeniden alevlendirdi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgedeki sismik hareketliliği değerlendirirken, özellikle Yalova çevresindeki risklere dikkat çekerek uyarıda bulundu.

SAHİL YERLEŞKESİ TEHDİT ALTINDA: OLAY BİR Y HARFİNDE GİZLİ

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı'daki depremlerin ardından artan stresin yönünü yorumlarken, odak noktasını Yalova ve çevresine çevirdi. Üşümezsoy, olası bir Marmara depreminin senaryosunu şu sözlerle aktardı:

"6,5 - 7 büyüklüğündeki deprem özellikle sahil yerleşkesini tehdit eder. Olay bir Y harfinde gizli. V şeklinde dönerek Yalova Çınarcık ve Çınarcık'ın batısına doğru gidiyor."

Üşümezsoy'a göre, bu hat üzerindeki tarihsel kırılmaların anlaşılması büyük önem taşıyor:

"Buradaki 1894'te kırılan 7.3'lük deprem Yalova fayını hem de Çınarcık'taki kesimini kırdı. Armutlu'ya doğru giden stres boşalmış oldu."

Marmara'daki fay hareketliliğinin devam ettiğini belirten Üşümezsoy, bölgedeki diğer kritik fay hatlarına da değindi ve çarpıcı bir iddiada bulundu:

"Kumburgaz'daki fay 2025'te kırıldı. Bir taraftan İstanbul'da sürekli depremler olmuştur."

Uzman isim, İstanbul'dan ziyade Yalova ve çevresinin ciddi risk altında olduğunu yineledi.