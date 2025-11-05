Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Sındırgı sarsıntıları sürerken gözler Yalova'da: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan kritik Marmara uyarısı!

Sındırgı’da artçı depremler meydana gelmeye devam ederken gözler Yalova’ya çevrildi. eprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Bölgesiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 20:32
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 21:20

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ardı ardına yaşanan ve uzmanlar tarafından bazıları "artçı değil, öncü" olarak değerlendirilen fırtınası, Bölgesi'ndeki fay hatlarına yönelik endişeleri yeniden alevlendirdi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgedeki sismik hareketliliği değerlendirirken, özellikle çevresindeki risklere dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Sındırgı sarsıntıları sürerken gözler Yalova'da: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan kritik Marmara uyarısı!

SAHİL YERLEŞKESİ TEHDİT ALTINDA: OLAY BİR Y HARFİNDE GİZLİ

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı'daki depremlerin ardından artan stresin yönünü yorumlarken, odak noktasını Yalova ve çevresine çevirdi. Üşümezsoy, olası bir Marmara depreminin senaryosunu şu sözlerle aktardı:

"6,5 - 7 büyüklüğündeki deprem özellikle sahil yerleşkesini tehdit eder. Olay bir Y harfinde gizli. V şeklinde dönerek Yalova ve Çınarcık'ın batısına doğru gidiyor."

Sındırgı sarsıntıları sürerken gözler Yalova'da: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan kritik Marmara uyarısı!

Üşümezsoy'a göre, bu hat üzerindeki tarihsel kırılmaların anlaşılması büyük önem taşıyor:

"Buradaki 1894'te kırılan 7.3'lük deprem Yalova fayını hem de Çınarcık'taki kesimini kırdı. Armutlu'ya doğru giden stres boşalmış oldu."

Marmara'daki fay hareketliliğinin devam ettiğini belirten Üşümezsoy, bölgedeki diğer kritik fay hatlarına da değindi ve çarpıcı bir iddiada bulundu:

"Kumburgaz'daki fay 2025'te kırıldı. Bir taraftan İstanbul'da sürekli depremler olmuştur."

Uzman isim, İstanbul'dan ziyade Yalova ve çevresinin ciddi risk altında olduğunu yineledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sındırgı afet bölgesi mi? Afet bölgesi ilan edilince ne oluyor, ne demek?
ETİKETLER
#deprem
#yalova
#deprem riski
#marmara
#çınarcık
#Prof. Dr. Şener Üşümezsoy
#Fay Hatları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.