Sındırgı afet bölgesi mi? Afet bölgesi ilan edilince ne oluyor, ne demek?

Balıkesir Sındırgı'da yaşanan depremlerin artçıları devam ederken afet bölgesi ilan edildiği duyuruldu.

SINDIRGI AFET BÖLGESİ Mİ?

27 Ekim'de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası çok sayıda artçı sarsıntı meydana gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.



AFET BÖLGESİ İLAN EDİLİNCE NE OLUYOR, NE DEMEK?

Bir bölgenin afet bölgesi olması durumunda doğal afetin etkilerinin azaltılması için bölgedeki insanlara destek olunuyor. Afetten zarar gören yerler bazı durumlarda afet bölgesi ilan ediliyor. Afet bölgesi ilan edilirse, afet bölgesinde yaşayanların ücretsiz yardım almaları mümkün olmaktadır.