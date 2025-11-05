Sındırgı afet bölgesi mi? Afet bölgesi ilan edilince ne oluyor, ne demek?

Kategoriler
Balıkesir Sındırgı'da yaşanan depremlerin artçıları devam ederken afet bölgesi ilan edildiği duyuruldu.
27 Ekim'de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası çok sayıda artçı sarsıntı meydana gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.
Bir bölgenin afet bölgesi olması durumunda doğal afetin etkilerinin azaltılması için bölgedeki insanlara destek olunuyor. Afetten zarar gören yerler bazı durumlarda afet bölgesi ilan ediliyor. Afet bölgesi ilan edilirse, afet bölgesinde yaşayanların ücretsiz yardım almaları mümkün olmaktadır.