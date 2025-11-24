Yarış pistine giren sivil araç dehşet saçtı! Pilotların korku dolu anları kamerada

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın 4. ayağı, 3 gün boyunca zorlu etaplarda büyük mücadeleye sahne oldu. 26 araç ve 52 sporcunun start aldığı yarışlar, dün düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Yarış sırasında ise yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı. Yarış pistine giren sivil araç büyük tehlikeye yol açtı. Pilotların hızlı müdahalesiyle büyük bir kaza engellenirken her iki araçta da hasar oluştu. O anlar, ralli aracının araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sebebiyle Alver-Şirimoğlu ekibi yarışa devam edemedi ve etaptan çekilmek zorunda kaldı. Organizasyon yetkilileri, parkura sivil araç girişinin nasıl gerçekleştiğine ilişkin inceleme başlatırken, sporcular olası bir facianın kıl payı atlatıldığını belirtti.