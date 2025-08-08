Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Hem hemşire hem ralli pilotu! Kadınlara net mesaj: "Yapabilirsin"

Samsun'da hemşiresi olarak görev yapan Hilal Olgun, hem sağlık çalışanı hem de ralli pistlerinde mücadele ediyor. Samsun'un tek kadın ralli sporcusu olan Olgun, mesleğiyle sporu bir arada yürüterek kadınlara "yapabilirsin" mesajı veriyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
10:40
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
10:40

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemodiyaliz hemşiresi olarak görev yapan 30 yaşındaki Hilal Olgun, son 4 yıldır ralli sporuyla aktif biçimde ilgileniyor. Çocukluğundan beri otomobillere karşı büyük bir tutku besleyen Olgun, hem mesleğini sürdürüyor hem de ralli pistlerinde başarı peşinde koşuyor. Hemşireliğin başlı başına özveri isteyen zor bir meslek olduğunu vurgulayan Olgun, “Ralli pilotluğu riskli bir spor. Sanırım ben hayatımda riski seviyorum. İkisini birlikte yürütmek zaman zaman yorucu olabiliyor. Nöbet çıkışı doğrudan yarışa gittiğim çok oluyor. Ama sevdiğiniz işi yaparsanız, her şeye vakit ayırabiliyorsunuz” dedi.

Hem hemşire hem ralli pilotu! Kadınlara net mesaj: "Yapabilirsin"

"BENİM İÇİN UNUTULMAZ BİR DENEYİMDİ"

Küçüklüğünden beri otomobillere ilgi duyduğunu ifade eden Olgun, motor sporlarına ilk olarak gözetmen olarak adım attığını belirterek, “Gözetmenlik yaptıktan sonra bir yarışmaya katıldım ve Türkiye üçüncüsü oldum. İlk kez direksiyon başına o yarışta geçtim, benim için unutulmaz bir deneyimdi. 70 kadının yer aldığı bir organizasyondu. Sonrasında ise federasyonun eğitimlerine katıldım” diye konuştu.

Hem hemşire hem ralli pilotu! Kadınlara net mesaj: "Yapabilirsin"

"KADINLARIN BU SPORDA DAHA FAZLA YER ALMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPMAK İSTİYORUM"

Şu anda Türkiye Ralli Şampiyonası'nda co-pilot olarak görev yapan Hilal Olgun, sponsorlarının desteğiyle Ege Bölgesi'nde düzenlenen otokros yarışlarında da pilot olarak mücadele ediyor. Samsun'da bu alanda tek kadın sporcu olarak yer aldığını vurgulayan Olgun, "Samsun'da bu konuda tek olmaktan dolayı öncü olabileceğimi düşünüyorum. Belki de bir kadının ralli aracına binmesine vesile olmak beni çok mutlu eder. Ayda bir Türkiye'nin farklı şehirlerinde yarışlar oluyor. Bunun için ciddi bir mesai harcamak gerekiyor. Çalıştığım hastanede ekip arkadaşlarım ve sorumlu hemşirem her zaman yanımda oldular. Kadınların bu sporda daha fazla yer alması için elimden geleni yapmak istiyorum. Ben kadınların da bu sporu yapmaları için öncü olmak ve daha fazla kadınla yarışlarda rekabet içerisinde bulunmak istiyorum" şeklinde konuştu.

TGRT Haber
