Altın rallisi yeni başlıyor! Dev bankadan altın fiyatları için çarpıcı tahmin

Altın fiyatları için dalgalanma devam ediyor. Elinde altın olan yatırımcılar yeniden rekorun kırılıp kırılmayacağını merak ediyor. Uzmanlar altının uzun vadede kazandırmaya devam edeceğini söylüyor. dünyanın en büyük ikini bankası olarak kabul edilen Bank of America (BofA) ise altın fiyatlarında yükselişin daha yeni başladığını ve yeniden büyük rekorların kırılacağını belirtiyor. Uzmanlara göre ons altında gerçekleşen bu rekor gram altın fiyatlarını da uçuracak.

