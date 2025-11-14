Altın rallisi yeni başlıyor! Dev bankadan altın fiyatları için çarpıcı tahmin

Kategoriler
Altın fiyatları için dalgalanma devam ediyor. Elinde altın olan yatırımcılar yeniden rekorun kırılıp kırılmayacağını merak ediyor. Uzmanlar altının uzun vadede kazandırmaya devam edeceğini söylüyor. dünyanın en büyük ikini bankası olarak kabul edilen Bank of America (BofA) ise altın fiyatlarında yükselişin daha yeni başladığını ve yeniden büyük rekorların kırılacağını belirtiyor. Uzmanlara göre ons altında gerçekleşen bu rekor gram altın fiyatlarını da uçuracak.
Dünyanın en büyük ikinci bankası olarak kabul edilen Bank of America (BofA), altın piyasasına ilişkin yayımladığı son değerlendirmede dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Rapora göre, 2023–2025 döneminde merkez bankalarının gerçekleştirdiği altın alımları tarihi seviyelere yaklaşarak fiyatlar için kalıcı bir destek oluşturdu.
Bank of America, altın fiyatlarındaki son yükselişin olağandışı olmadığını belirterek, rallinin devam edeceğini ve metalin 2026 yılına kadar ons başına 5.000 dolara ulaşmasını beklediklerini açıkladı.
BofA analistleri, küresel ekonomide 2025 son çeyreğinden 2026’ya uzanan dönemin altın açısından “benzersiz bir fırsat penceresi” sunduğunu belirtirken, faizlerin gevşeyeceği, doların zayıflayacağı ve jeopolitik risklerin artacağı bir ortamın altın için son yılların en güçlü makro zemini olduğunu vurguladı.
Banka, faiz görünümünün yumuşaması, jeopolitik risklerde süregelen artış ve merkez bankalarının rekor seviyeye ulaşan altın alımlarını modellemelerinin en önemli gerekçelerinden biri olarak gösterdi. Rapora göre, 2023–2025 arasında merkez bankalarının gerçekleştirdiği altın alımları tarihi seviyelere yaklaşarak fiyatlarda kalıcı bir destek oluşturdu.
Fed’in 2026 yılına kadar daha gevşek bir politika patikasına hazırlanması, reel faizlerin aşağı yönlü baskı altında kalması ve dolar endeksindeki kırılgan seyir, altın için yapısal bir avantaj yaratıyor.
BofA raporunda teknik seviyelere ilişkin de önemli değerlendirmeler yer aldı. Ons altın için 4.200 – 4.350 dolar aralığı kısa vadede ana direnç olarak tanımlanırken, bu bölgenin yukarı yönlü kırılması hâlinde fiyatlamanın daha yüksek bir ivme ile 4.500 – 4.800 dolar bandına taşınabileceği ifade edildi.
Bankaya göre 2026 hedefinin 5.000 dolar seviyesine çıkarılmasının teknik temeli de bu kırılma potansiyeline dayanıyor.
Türkiye özelinde ayrı bir rapor sunulmasa da BofA’nın değerlendirmeleri gram altın cephesine de önemli sinyaller veriyor. Dolar/TL’deki yukarı yönlü eğilim ile ons altındaki güçlü küresel görünüm birleştiğinde gram altının 2026’ya doğru yeni rekorlar test edebileceği değerlendiriliyor.
Ekonomistlere göre, kurda beklenen yukarı yönlü baskının devam etmesi hâlinde gram altın TL bazında daha güçlü fiyatlamalarla karşılaşabilir.
Banka, "2020’den bu yana daha yüksek getiriler sağlayacaktı" argümanıyla "60:20:20" portföyünü (yüzde 60 hisse senedi, yüzde 20 tahvil ve yüzde 20 altın) desteklemeye devam ediyor.
Altın fiyatlarındaki yükseliş son işlem gününde de devam ediyor. Tarihi rekorlardan sonra 3 haftalık bir düşüş dönemi yaşayan altın kendini toparlamaya başladı. Hafta ortasında başlayan yükseliş 14 Kasım Cuma gününde de kendini gösterdi. Altın fiyatları son 3 haftanın en yüksek seviyesine koşuyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 14 Kasım Cuma 2025 altın fiyatları...
ALIŞ: 39.507,00 TL
SATIŞ: 39.862,00 TL
ALIŞ: 38.471,00 TL
SATIŞ: 38.849,00 TL
ALIŞ: 5.715,85 TL
SATIŞ: 5.716,61 TL