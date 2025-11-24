Menü Kapat
Ederson ceza alacak mı? Galatasaray derbisinde oynayamayabilir

Ederson ceza alacak iddiaları gündem oldu. Süper Lig’in 13. haftasında Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı lacivertli ekibin 5-2’lik galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından Fenerbahçe kalecisi Ederson’un taraftarlara yönelik yaptığı iddia edilen el hareketi gündeme oturdu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin gerçek olup olmadığına dair tartışmalar devam ederken, Galatasaray ile Çaykur Rizespor yönetimlerinin Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunabileceği ileri sürüldü.

Ederson ceza alacak mı? Galatasaray derbisinde oynayamayabilir
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 22:42
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 22:44

ile arasında oynanan mücadelenin ardından sosyal medya, ’un tribünlere yönelik yaptığı iddia edilen hareketin yer aldığı bir video ile çalkalandı. Karşılaşma sonrası ortaya çıkan bu görüntü hem taraftar hem de kulüp çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

Ederson ceza alacak mı? Galatasaray derbisinde oynayamayabilir

EDERSON NE YAPTI?

Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından sosyal medyaya düşen bir video, Ederson’un tribünlere dönerek el hareketi yaptığı iddiasını gündeme taşıdı. Rizespor taraftarının cep telefonu ile çektiği öne sürülen görüntüde Brezilyalı kaleci ile bir taraftar arasında geçen kısa bir diyalog sonrası kalecinin tribünlere dönerek hareket yaptığı iddia ediliyor. Maçın 5-2 Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlanmasının ardından ortaya çıkan bu görüntü, kısa sürede geniş bir kitleye ulaşarak tartışma konusu oldu.

Ederson ceza alacak mı? Galatasaray derbisinde oynayamayabilir

Görüntünün yayılmasının ardından çeşitli kullanıcılar söz konusu video için montaj olabileceği ihtimalini de gündeme getirdi. Yapılan paylaşımların ardından tüm gözler Ederson’un gerçekten böyle bir hareket yapıp yapmadığının belirlenmesine çevrildi.

EDERSON CEZA ALACAK MI?

Ederson’un tribünlere yönelik gerçekleştirdiği iddia edilen hareket sonrası Galatasaray ve Çaykur Rizespor yönetimlerinin TFF’ye resmi başvuruda bulunabileceği ileri sürüldü. Galatasaray yönetiminin, Mauro Icardi’ye verilen cezanın emsal kabul edilmesi gerektiğini savunarak gün içinde federasyona başvuru yapacağı öne sürüldü. Aynı şekilde Çaykur Rizespor’un da benzer bir başvuruda bulunabileceği iddia ediliyor. Bu başvuruların ardından disiplin kurulunun harekete geçip geçmeyeceği ve sürecin nasıl işleyeceği merak ediliyor.

Ederson ceza alacak mı? Galatasaray derbisinde oynayamayabilir

Görüntülerin doğrulanması halinde Ederson’un disiplin cezası alabileceği konuşuluyor. Böyle bir yaptırımın uygulanması durumunda Brezilyalı kalecinin 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyememe ihtimali bulunuyor. Bu nedenle hem Fenerbahçe camiası hem de maçın önemini göz önünde bulunduran futbolseverler, sürecin nasıl sonuçlanacağını yakından takip ediyor.

EDERSON VİDEOSU GERÇEK Mİ, MONTAJ MI?

Maç sonrası sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin gerçek olup olmadığına dair tartışmalar sürüyor. Bazı kullanıcılar videonun yapay zeka teknolojisiyle oluşturulmuş olabileceğini iddia ederken, diğer kullanıcılar görüntünün doğal göründüğünü savunuyor. Ancak videonun kaynağına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadığından iddialar doğrulanabilmiş değil.

#rizespor
#Fenerbahçe
#Ederson
#Tribünlere Hareket
#Iddia Edilen Hareket
#Disiplin Cezası
#Galatasaray Derbis
#Aktüel
