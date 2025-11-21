Menü Kapat
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun canlı yayında net rakam verdi

Kasım 21, 2025 17:16
1
En düşük emekli maaşı zammı

2026 yılı zam dönemi yaklaşırken çalışan ve emeklilerin kafasında birçok soru var. Asgari ücret, en düşük emekli maaşı, memur ve memur emeklisi maaşı, BAĞ-KUR için zam oranı merak ediliyor. Sosyal medya kanalında bir yayında açıklama yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, vatandaşlar için tüm bu sorular hakkında kritik bilgiler paylaştı.
 

2
emekli maaşı

Hayat pahalılığı konusu hükümetin gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, içinde bulunduğumuz hafta içerisinde yaptığı açıklamada bu konunun sıkı takipçisi olacaklarını açıkladı. 
 

3
Ocak ayı zam beklentileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Hayat pahalılığını çözmekte kararlıyız" açıklamasının Ocak ayı zam beklentilerini daha da artırdığını vurgulayan Erdursun, merak edilen sorular hakkında bilgi verdi.
 

4
Asgari ücret zammı

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 

Asgari ücret zammı için gelişmeleri bildiren Erdursun, çalışanların zam beklentisinin yüksek olduğunu ancak Ankara kulis bilgilerine bakılarak yaklaşık yüzde 20-25 aralığında artış beklediğini ifade etti.
 

5
asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Erdursun'un hesabına göre mevcutta 22.104 TL olan asgari ücretin 27–28 bin TL’ye çıkması bekleniyor. Net rakam için 3 Aralık’ta Kasım enflasyonu, 3 Ocak’ta da 6 aylık enflasyon farkı bekleniyor.

 

6
EMEKLİ ZAMMI VE REFAH PAYI

EMEKLİ ZAMMI VE REFAH PAYI

"TÜİK enflasyonuna göre SSK ve Bağkur emeklilerine yaklaşık %13–14, memur ve memur emeklilerine ise %20 civarında artış olacak" diyen Erdursun, refah payı, seyyanen zam veya intibak düzenlemesi beklentisinin Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra daha da güçlendiğini ancak son hamlelerin Ocak ayında kesinleşeceğini ifade etti.
 

7
emekli maaşı zammı

Erdursun, eğer asgari ücrete yüksek bir artış yapılırsa, emekli aylıklarına da ek bir iyileştirme gelmesi ihtimali üzerinde durdu.
 

8
En düşük emekli maaşı zammı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI

Erdursun, yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 32 gelmesi durumunda en düşük emekli aylığına yapılacak artışa ilişkin ise beklentisinin yaklaşık yüzde 14 oranında olduğunu belirtti. Yani 16,881 lira olan en düşük emekli maaşı Ocak 2026 itibarıyla en iyi ihtimal olarak 19,250 lira civarına yükselecek.

 

9
EMEKLİLİKTE KADEME BEKLEYENLER

EMEKLİLİKTE KADEME BEKLEYENLER

Erdusun ayrıca konuşmasında Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a da değildi. EYT kapsamına girmeyenlerin “kademe” düzenlemesi beklediğinden bahseden Erdursun, 1.10.2008 sonrası devlet memurlarının düşük emekli aylığı sorunu için de çözüm beklediğini hatırlattı.
 

