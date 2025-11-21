En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun canlı yayında net rakam verdi

2026 yılı zam dönemi yaklaşırken çalışan ve emeklilerin kafasında birçok soru var. Asgari ücret, en düşük emekli maaşı, memur ve memur emeklisi maaşı, BAĞ-KUR için zam oranı merak ediliyor. Sosyal medya kanalında bir yayında açıklama yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, vatandaşlar için tüm bu sorular hakkında kritik bilgiler paylaştı.

