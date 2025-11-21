Uzak Şehir’in Boran’ı Burç Kümbetlioğlu, Ozan Akbaba'yı eleştiren yorumları beğenince ortalık karıştı

Uzak Şehir her hafta izlenme oranları dikkatleri üzerine çekiyor. Başrolünde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı diziye Burç Kümbetlioğlu, sonradan dahil oldu. Burç Kümbetlioğlu'nun Ozan Akbaba'yı eleştiren yorumları beğenince ise ortalık karıştı.

BURÇ KÜMBETLİOĞLU, OZAN AKBABA'YI SİNİRLENDİRECEK

Burç Kümbetlioğlu, Uzak Şehir dizisinde Cihan karakteriyle yer alan Ozan Akbaba hakkındaki yorumları beğendi. Ozan Akbaba'nın fanları ise Burç Kümbetlioğlu'na tepki gösterdi.

Kümbetlioğlu “Valla kimse kusura bakmasın ama Boran Cihan’dan daha yakışıklı. Boylu poslu, ayrı karizması var. Cihan’ın maalesef bu sezon hiç bi göz alıcılığı yok" ve “Kim ne derse desin valla adam diziye yakışıyor, gayet de başarılı. Cihan’dan sa Boran’ı daha çok seviyorum.” gibi yorumları beğendi.

Burç Kümbetlioğlu, yorumları beğenmesinin ardından tepki topladı. Uzak Şehir fanları "bence kendine gelmedli", "Çok saygısızlık" gibi yorumlar yapıldı. Burç Kümbetlioğlu, kısa sürede beğenilerini geri çekti.