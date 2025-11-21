Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Uzak Şehir’in Boran’ı Burç Kümbetlioğlu, Ozan Akbaba'yı eleştiren yorumları beğenince ortalık karıştı

Uzak Şehir dizinin ilk bölümünde yer alan Burç Kümbetlioğlu, son 3 bölümdür diziye tekrar dahil oldu. Burç Kümbetlioğlu, Uzak Şehir'de Cihan Albora karakteriyle yer alan Ozan Akbaba ile ilgili yorumları beğenince fanlar ikiye bölündü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uzak Şehir’in Boran’ı Burç Kümbetlioğlu, Ozan Akbaba'yı eleştiren yorumları beğenince ortalık karıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 16:57

Uzak Şehir her hafta izlenme oranları dikkatleri üzerine çekiyor. Başrolünde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı diziye Burç Kümbetlioğlu, sonradan dahil oldu. Burç Kümbetlioğlu'nun Ozan Akbaba'yı eleştiren yorumları beğenince ise ortalık karıştı.

BURÇ KÜMBETLİOĞLU, OZAN AKBABA'YI SİNİRLENDİRECEK

Burç Kümbetlioğlu, Uzak Şehir dizisinde Cihan karakteriyle yer alan Ozan Akbaba hakkındaki yorumları beğendi. Ozan Akbaba'nın fanları ise Burç Kümbetlioğlu'na tepki gösterdi.

Uzak Şehir’in Boran’ı Burç Kümbetlioğlu, Ozan Akbaba'yı eleştiren yorumları beğenince ortalık karıştı

Kümbetlioğlu “Valla kimse kusura bakmasın ama Boran Cihan’dan daha yakışıklı. Boylu poslu, ayrı karizması var. Cihan’ın maalesef bu sezon hiç bi göz alıcılığı yok" ve “Kim ne derse desin valla adam diziye yakışıyor, gayet de başarılı. Cihan’dan sa Boran’ı daha çok seviyorum.” gibi yorumları beğendi.

Uzak Şehir’in Boran’ı Burç Kümbetlioğlu, Ozan Akbaba'yı eleştiren yorumları beğenince ortalık karıştı

Burç Kümbetlioğlu, yorumları beğenmesinin ardından tepki topladı. Uzak Şehir fanları "bence kendine gelmedli", "Çok saygısızlık" gibi yorumlar yapıldı. Burç Kümbetlioğlu, kısa sürede beğenilerini geri çekti.

ETİKETLER
#Medya
#televizyon
#Uzakşehir
#Ozanakbaba
#Burçkümbetlioğlu
#Dizİncelemesi
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.