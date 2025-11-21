Menü Kapat
 Safa Keser

KÜAD 9. Uluslararası Kozmetik Kongresi'nde güzellik ve sürdürülebilirlik bir arada

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Kozmetik Kongresi'nin programı açıklandı.

KÜAD 9. Uluslararası Kozmetik Kongresi'nde güzellik ve sürdürülebilirlik bir arada
15–17 Aralık 2025 tarihleri arasında Antalya Titanic Deluxe Belek’te gerçekleştirilecek , “Holistik ” temasıyla güzelliği, bilimi, sürdürülebilirliği ve etik değerleri uluslararası ölçekte buluşturacak. Dünya genelinden sektör temsilcileri, akademisyenler, araştırmacılar ve markalar, kozmetikte geleceğin vizyonunu Antalya’da tartışacak. Kongrede kozmetik bilimi, formülasyon teknolojileri, stratejileri ve pazar trendlerine ilişkin en güncel veriler ve yeni nesil uygulamalar masaya yatırılacak.

9. Uluslararası Kozmetik Kongresi’nde üç gün boyunca kozmetik sektörünün güncel dinamikleri, yenilikçi üretim anlayışları ve vizyonu ele alınacak. Etkinliğin açılış seremonisi, kamu kurumlarının yöneticileri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla; KÜAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kahrıman ve Kongre Başkanı Fuat Arslan tarafından gerçekleştirilecek. Açılış konuşmalarının ardından düzenlenecek paneller ve oturumlar; bütünsel güzellik, inovasyon, sürdürülebilirlik, markalaşma, regülasyon, etik üretim ve global kozmetik trendleri üzerine odaklanacak. Kongre boyunca, sektörün gelişimini destekleyen farklı başlıklarda bilimsel sunumlar yapılacak ve Türkiye’nin kozmetik alanındaki Ar-Ge potansiyelinin artırılmasına yönelik stratejik yaklaşımlar ele alınacak.

KÜAD, KOZMETİK SEKTÖRÜNDE HOLİSTİK YAKLAŞIMI GÜNDEME TAŞIYOR

Bu yılın teması olan “Holistik Kozmetik”, kozmetik sektöründe üretimden tüketime kadar uzanan sürecin bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasını hedefliyor. KÜAD, bu tema kapsamında; sürdürülebilir üretim uygulamaları, çevreye duyarlı içerikler, yenilikçi formülasyon teknikleri ve sektörel farkındalığın artırılmasına odaklanıyor. Kongre programı, bu doğrultuda güzelliğin yalnızca estetik değil; çevresel, teknolojik ve bilimsel boyutlarıyla da değerlendirileceği oturumlara ev sahipliği yapacak.

ULUSLARARASI KATILIM, KÜRESEL ETKİ

Kongre, bu yıl da farklı ülkelerden sektör profesyonellerini bir araya getirecek. Uluslararası katılımcılar; kozmetik bilimi, formülasyon teknolojileri, inovasyon stratejileri ve pazar trendlerine ilişkin en güncel verileri ve yeni nesil uygulamaları aktaracak. Bu yönüyle etkinlik, Türkiye’nin yalnızca üretimde değil, bilimsel bilgi ve inovasyon alanlarında da bölgesel bir merkez olma hedefini güçlendiriyor. KÜAD, her yıl olduğu gibi bu yıl da kongre aracılığıyla sektör paydaşlarını buluşturarak bilgi paylaşımını derinleştirmeyi amaçlıyor. Programda devlet desteklerinin ve teşviklerinin önemi, üniversite–sanayi iş birliklerinin artırılması, Ar-Ge yatırımlarının desteklenmesi ve global ortaklıkların geliştirilmesi ön planda yer alacak.

DEĞİŞEN TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI SEKTÖRÜN YÖNÜNÜ BELİRLİYOR

Küresel kozmetik pazarında hızla değişen tüketici alışkanlıkları, markaların üretim ve iletişim stratejilerini yeniden şekillendiriyor. Tüketiciler artık içerik şeffaflığına, sürdürülebilir üretime ve çevre dostu ambalaj çözümlerine daha fazla önem veriyor. KÜAD, bu eğilimleri yakından izleyerek sektörün ihtiyaç duyduğu yenilikçi ve sorumlu üretim anlayışının gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Kongre kapsamındaki oturumlar, bu dönüşümün markalar, üreticiler ve araştırmacılar için taşıdığı stratejik önemi derinlemesine ele alacak.

“Türkiye Kozmetik Sektörünün Uluslararası Sesini Güçlendiriyoruz”

Kozmetik artık yalnızca güzellik değil; doğaya, bilime, duyulara ve sürdürülebilirliğe dokunan bir yaşam biçimi olduğunun altını çizen KÜAD Kongre Başkanı Fuat Arslan kongreye ilişkin yaptığı açıklamasında “Biz bu kongreyle, güzelliği sadece dış görünüşle sınırlamayan; bilinçli ve bilimsel temellerle güçlendirilmiş bir anlayışa dikkat çekiyoruz. Bizim hedefimiz sadece Ürün üretmek değil, bunun yanında Türk kültürünü de dünyaya kozmetikle birlikte anlatmak ve Türkiye Kozmetiğini Dünyada Bir Kültüre Dönüştürmek. Antalya’da bir araya geleceğimiz bu üç gün boyunca, sektöre yön veren değerleri konuşacağız. Üretimden pazarlamaya, Ar-Ge’den tüketici bilincine kadar tüm süreci bütünsel bir bakışla ele alarak, Türkiye’nin kozmetik sektöründeki uluslararası sesini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu yaklaşımın merkezinde ise son yıllarda dünya genelinde giderek önem kazanan “holistik kozmetik” anlayışı yer alıyor. Holistik yaklaşım, güzelliği yalnızca estetik bir sonuç olarak değil, insanın doğayla ve teknolojiyle kurduğu denge üzerinden ele alan bir kavramdır. Bu bakış açısı, ürün formülasyonundan ambalaj sürecine kadar tüm aşamalarda sorumlu üretim bilincini teşvik ediyor. Holistik Kozmetik teması da bu anlayışın sembolü ve geleceğe atılan en önemli adımıdır. Kongre boyunca paralel salonlarda gerçekleştirilecek workshop programı, katılımcılara sektörel bilgi birikimini artıracak uygulamalı deneyimler sunacak. ‘Kokunu Keşfet’, ‘Kimliğin Notaları: İmza Parfüm Atölyesi’ ve ‘Holistik Parfüm Workshop’ gibi koku, duyusal algı ve tasarım odağındaki etkinlikler; ziyaretçilere kapsamlı bir deneyim sunuyor. Program kapsamında doğal içeriklerden dijital etiketleme süreçlerine kadar uzanan çok yönlü atölyelerle sektörün gelişen trendlerini yakından takip etme fırsatı oluşturuyoruz. Ayrıca bu yıl da “Innovation Zone & Upcycle Proje Yarışması” ile çevre dostu üretim bilincine dikkat çekiyoruz. Yarışmada, kozmetik atıklarının yeniden değerlendirilmesine yönelik projeler sergilenecek ve sürdürülebilirlik vizyonunu güçlendiren yenilikçi fikirler öne çıkarılacak” ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER
#kozmetik
#sürdürülebilirlik
#kongre
#inovasyon
#Holistik Kozmetik
#Türkiye Kozmetik Sektörü
#Sürdürülebilir Üretim
#Aktüel
