Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Küresel piyasalar endişeye teslim oldu

Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen VIX Endeksi, Fed'e yönelik azalan faiz indirim beklentileri ile teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle dün 26,42 seviyesine çıkarak, nisan ayından sonraki en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Küresel piyasalar endişeye teslim oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 16:49

VIX Endeksi 8 Nisan'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklılık esaslı tarifeleri açıklamasının ardından 52,33 ile bu yılın en yüksek günlük kapanışını yapmıştı. Takip eden aylarda ülkeler arası ticarete ilişkin belirsizliklerin azalması ve ABD Merkez Bankasının () faiz indirim sürecine girmesinin etkisiyle 28 Ağustos'ta 14,12 seviyesine kadar gerileyen endeks, ekim ayından itibaren ABD'de federal hükümetin kapanması ve ABD'de bankacılık sektörüne yönelik kaygılarla yükselmeye başladı.

Küresel piyasalar endişeye teslim oldu

ABD'de hükümetin 43 gün kapalı kalması dolayısıyla yaşanan belirsizlik ve teknoloji hisselerindeki yüksek değerlenme endişeleri piyasalardaki risk iştahının azalmasına neden oldu. Son olarak Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, tarihsel olarak yüksek seviyelerdeki varlık fiyatlarındaki bir çöküşe şaşırmayacağını belirterek, "Şu anda, varlık fiyatlarında büyük düşüşler yaşanma olasılığının arttığını izlenimliyorum." dedi.

Küresel piyasalar endişeye teslim oldu

Cook, ayrıca finansal sistem için bir dizi risk bulunduğunu, bunlar arasında hızla büyüyen özel kredi piyasaları, hazine menkul kıymetleri piyasasındaki hedge fon ticareti ve makine tabanlı ticarette üretken yapay zekanın benimsenmesinin yer aldığını belirtti.

Söz konusu gelişmeler piyasalardaki risk iştahının azalmasına yol açarken, bu durum VIX Endeksi'ne de yansıdı. Endeks, dün 26,42 ile 8 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük kapanış seviyesini gördü.

Küresel piyasalar endişeye teslim oldu

FAİZ BEKLENTİSİ BİTTİ, ENDİŞE GELDİ

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, son dönemde özellikle ABD tarafında beklentilerin değiştiğini belirtti. Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisinin daha önce oldukça arttığını anımsatan Ergezen, özellikle yapılan bazı açıklamalarla son günlerde bu beklentinin azaldığını ifade etti.

Ergezen, bu durumun piyasalarda bir miktar satış baskısına neden olduğunu söyledi. Bu gelişmelerle, riskli varlıklarda satışların olduğuna dikkati çeken Ergezen, gümüş, petrol ve bitcoinde düşüşlerin olduğunu dile getirdi.

Ergezen, faizlerin yüksek kalacağı beklentisinin ekonomilerdeki toparlanmanın da gecikebileceği endişesine neden olduğunu söyledi. Bundan önce Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisiyle birlikte ekonomilerde toparlanma beklentisinin olduğunu ifade eden Ergezen, "Fed'in faiz indirim ihtimalinin azalıyor olması ekonomilerdeki toparlanma beklentilerini bir miktar aşağı çekmiş durumda bunun fiyatlamalarını görüyoruz." dedi.

Küresel piyasalar endişeye teslim oldu

NASDAQ KAYBA HAZIRLANIYOR

İntegral Yatırım Ekonomik Araştırmalar Müdürü Seda Yalçınkaya Özer de "Nvidia'nın güçlü kazançlarına rağmen yapay zeka balonu endişeleri gündemde kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bununla birlikte faiz indirimlerine yönelik belirsizliklerin piyasanın peşini bırakmadığını söyleyen Özer, faiz indirimlerine yönelik beklentilerin gerilediğini dile getirdi. Özer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed'e yönelik çabasız baskılar yapmaya devam ettiğini belirtti.

Küresel piyasalar endişeye teslim oldu

endeksindeki harekete dikkati çeken Özer, şunları kaydetti: "Nasdaq, uzun bir aradan sonra haftalık en yüksek düşüşüne hazırlanırken, 22 haftalık ortalaması olan 24 bin 115 seviyesinin altında kapanışa hazırlanıyor. 24 bin 115 seviyesinin altında haftalık kapanış olması halinde gelecek haftanın risk iştahını etkileyecek önemli gelişmelere piyasa daha dikkatle odaklanacaktır. Güçlü bir tepki gelmemesi halinde Nasdaq'daki geri çekilmenin 22 bin 875 puana doğru sürmesini beklemekteyiz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İslam Memiş 8000 lira için tarih verdi! Altın için çok konuşulacak tahmin: Bir ayda tahtından eder
Togg Trugo detayı dikkat çekti! EPDK şarj listesini açıkladı
ETİKETLER
#fed
#faiz indirimleri
#Nasdaq
#Vix Endeksi
#Piyasa Riskleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.