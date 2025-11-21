Menü Kapat
Togg Trugo detayı dikkat çekti! EPDK şarj listesini açıkladı

Kasım 21, 2025 16:11
1
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu togg

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), ekim verilerine göre Türkiye genelinde 36 bin 361 şarj soketinde 2 milyon 328 bin 190 şarj işlemi gerçekleşti.
 

2
togg

EPDK'den yapılan açıklamaya göre bu işlemler, 2 milyon 134 bin 864 saatlik toplam şarj süresine ve 47 bin 429 megavatsaatlik elektrik tüketimine karşılık geldi.
 

3
Enerji Kaynak Garanti Sertifikası

Toplam tüketimin yaklaşık yüzde 61'i, kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası (YEK-G) ile belgelenen yeşil şarj istasyonlarında yapıldı.
 

4
elektrik tüketimi

Bu dönemde en yüksek elektrik tüketimi 14 bin 438 megavatsaat ile İstanbul’da gerçekleşti. Bunu Ankara, İzmir ve Bursa takip ederken, toplam tüketim içinde en yüksek payı da yüzde 30,2 ile İstanbul aldı.
 

5
elektrik tüketimi

Markalar arasında en yüksek elektrik tüketimi ise 11 bin 292 megavatsaat ile Trugo tarafından yapılırken, şirketi 8 bin 463 megavatsaat ile Zes izledi. Eşarj, Astor ve Tesla ise tüketim sıralamasında ilk 5 marka içinde yer aldı.
 

6
şarj soketi

Kurumun ekim verilerine göre Türkiye genelinde 36 bin 361 şarj soketinde 2 milyon 328 bin 190 şarj işlemi gerçekleştirildi.
 

7
ŞARJ SOKETİ

ŞARJ SOKETİ SAYISI BİR YILDA YAKLAŞIK ÜÇ KATINA ÇIKTI

EPDK verilerine göre, kurumun düzenlemeleri doğrultusunda artan yatırımlar neticesinde Türkiye genelinde şarj soketi sayısı hızla yükseldi.
 

8
togg

Geçen yılın başında 12 bin 84 olan soket sayısı, bu yılın başında 26 bin 462'ye, bugün itibarıyla ise 36 bin 984'e ulaştı. Bu soketlerin 15 bin 857'si DC (hızlı şarj), 21 bin 132'si AC (yavaş şarj) niteliğinde bulunuyor. Tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan YEK-G belgeli yeşil şarj noktalarının sayısı ise 16 bin 586 olarak kaydedildi.
 

9
epdk

EPDK, elektrikli araç pazarındaki hızlı büyümeye paralel olarak Türkiye'nin şarj ağı altyapısının coğrafi kapsayıcılığını artırmayı ve sürdürülebilir, rekabetçi piyasa yapısını güçlendirmeyi öncelikli hedefleri arasında tutuyor.
 

10

Türkiye genelinde hizmet veren tüm şarj istasyonlarının konum, ünite ve soket sayısı, güç seviyesi, ödeme yöntemleri, fiyat bilgisi ve doluluk durumu, EPDK tarafından geliştirilen "Şarj@TR" mobil uygulaması üzerinden anlık görüntülenebiliyor.

 

