Togg Trugo detayı dikkat çekti! EPDK şarj listesini açıkladı

Geçen yılın başında 12 bin 84 olan soket sayısı, bu yılın başında 26 bin 462'ye, bugün itibarıyla ise 36 bin 984'e ulaştı. Bu soketlerin 15 bin 857'si DC (hızlı şarj), 21 bin 132'si AC (yavaş şarj) niteliğinde bulunuyor. Tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan YEK-G belgeli yeşil şarj noktalarının sayısı ise 16 bin 586 olarak kaydedildi.

