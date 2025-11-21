İslam Memiş 8000 lira için tarih verdi! Altın için çok konuşulacak tahmin: Bir ayda tahtından eder

ŞAMPİYON GÜMÜŞ OLACAK

Memiş, mevcut fiyatlamalara dikkat çekerek gümüşün gram fiyatının 70 TL, ons fiyatının ise 51 dolar seviyesinde olduğunu hatırlattı. "Her ne kadar altın çok konuşulsa da veya Türkiye’de Türk yatırımcılarda altın çok sevilse de aslında şampiyonluk altında değil, gümüşte" dedi. Memiş, 2025 yılı getirilerinde gümüşün yüzde 120, altının ise yüzde 100 kazandırdığını ifade etti.