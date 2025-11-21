Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İslam Memiş 8000 lira için tarih verdi! Altın için çok konuşulacak tahmin: Bir ayda tahtından eder

Kasım 21, 2025 12:38
1
islam memiş

Finans Analisti İslam Memiş altın fiyatları için geçerli olan dalgalanma, gümüşün hızla yükselişi hakkında değerlendirmede bulunarak yatırımcıları uyardı. Memiş, "11 ay bekletir, bir ayda altını tahtından eder" diyerek piyasa oyuncularına sabırlı olmayı tavsiye etti.

 

2
altın

ŞAMPİYON GÜMÜŞ OLACAK

Memiş, mevcut fiyatlamalara dikkat çekerek gümüşün gram fiyatının 70 TL, ons fiyatının ise 51 dolar seviyesinde olduğunu hatırlattı. "Her ne kadar altın çok konuşulsa da veya Türkiye’de Türk yatırımcılarda altın çok sevilse de aslında şampiyonluk altında değil, gümüşte" dedi. Memiş, 2025 yılı getirilerinde gümüşün yüzde 120, altının ise yüzde 100 kazandırdığını ifade etti.

3
gram altın

Ekim ayında gram altının 6.282 TL, gram gümüşün ise 74 TL ile tarihi zirveleri test ettiğini belirten Memiş, orta ve uzun vadede yükseliş beklentisinin korunduğunu söyledi.
 

4

GÜMÜŞ 3 HANELİ RAKAMI GÖRECEK

Gümüşte pozitif beklentilerin sürdüğünü vurgulayan Memiş, "2026 yılında gümüşün gram fiyatında 3 haneli rakam, yani 120 TL seviyesi üzerinde beklentimiz var. Ons tarafta 75 dolar seviyesini konuşabiliriz" dedi.
 

5
GRAM

Yatırımcılara kademeli alım tavsiyesi de veren Memiş, yıl sonuna kadar ons için 45–50 dolar, gram için 65–70 TL bandının takip edilebileceğini söyledi.

 

6
GÜMÜŞ SABIR İSTİYOR

GÜMÜŞ SABIR İSTİYOR

Gümüşün doğası gereği hızlı sıçramalar yaptığını belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı: "Gümüş yatırımcısı sabırlı olmalı. 11 ay bekletir, bir ayda altını tahtından eder. Sabırsız olan gümüşe bulaşmamalı"
 

7
ALTIN

Memiş ayrıca, önümüzdeki dört yıl boyunca gümüşün zaman zaman altını geride bırakabileceği bir performansın görülebileceğini kaydetti.
 

8
altın

UZAK DURUN DEMİŞTİK

Ekim ayında altın fiyatlarında “teknik olarak okunamayan” bir manipülasyon yaşandığını dile getiren Memiş, o dönemde yatırımcıları uyardığını hatırlattı:
“Ekim ayı altın almak için uygun değildi. Kasım’da teknik düzeltme bekliyorduk.”
 

9
gram altın

Nitekim gram altın 6.282 TL’den 5.500 TL’ye kadar geriledi. Şu anda Kapalıçarşı’da fiyatın 5.760 TL seviyesinde olduğunu söyleyen Memiş, 5.500–5.750 TL bandından kademeli alım yapılabileceğini belirtti.
 

10
gram altın

2026 HEDEFİ: GRAM ALTINDA İLK DURAK 8.000 TL

Memiş, 2026 yılında gram altın için 8.000 TL seviyesini ilk hedef olarak açıkladı. Jeopolitik risklerin artması halinde 5 haneli rakamların sürpriz olmayacağını da ekledi.

 

11
ons altın

Ons altında ise fiyatın 4.050 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, 3.800–4.200 dolar bandında bir yatay seyrin sürebileceğini ifade etti.
“4.000 doların altındaki her rakam kademeli alım fırsatıdır” diyen Memiş, 2026 için 4.800–4.880 dolar ons hedefi verdi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.