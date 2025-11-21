İslam Memiş 8000 lira için tarih verdi! Altın için çok konuşulacak tahmin: Bir ayda tahtından eder

Kategoriler
Finans Analisti İslam Memiş altın fiyatları için geçerli olan dalgalanma, gümüşün hızla yükselişi hakkında değerlendirmede bulunarak yatırımcıları uyardı. Memiş, "11 ay bekletir, bir ayda altını tahtından eder" diyerek piyasa oyuncularına sabırlı olmayı tavsiye etti.
Memiş, mevcut fiyatlamalara dikkat çekerek gümüşün gram fiyatının 70 TL, ons fiyatının ise 51 dolar seviyesinde olduğunu hatırlattı. "Her ne kadar altın çok konuşulsa da veya Türkiye’de Türk yatırımcılarda altın çok sevilse de aslında şampiyonluk altında değil, gümüşte" dedi. Memiş, 2025 yılı getirilerinde gümüşün yüzde 120, altının ise yüzde 100 kazandırdığını ifade etti.
Ekim ayında gram altının 6.282 TL, gram gümüşün ise 74 TL ile tarihi zirveleri test ettiğini belirten Memiş, orta ve uzun vadede yükseliş beklentisinin korunduğunu söyledi.
Gümüşte pozitif beklentilerin sürdüğünü vurgulayan Memiş, "2026 yılında gümüşün gram fiyatında 3 haneli rakam, yani 120 TL seviyesi üzerinde beklentimiz var. Ons tarafta 75 dolar seviyesini konuşabiliriz" dedi.
Yatırımcılara kademeli alım tavsiyesi de veren Memiş, yıl sonuna kadar ons için 45–50 dolar, gram için 65–70 TL bandının takip edilebileceğini söyledi.
Gümüşün doğası gereği hızlı sıçramalar yaptığını belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı: "Gümüş yatırımcısı sabırlı olmalı. 11 ay bekletir, bir ayda altını tahtından eder. Sabırsız olan gümüşe bulaşmamalı"
Memiş ayrıca, önümüzdeki dört yıl boyunca gümüşün zaman zaman altını geride bırakabileceği bir performansın görülebileceğini kaydetti.
Ekim ayında altın fiyatlarında “teknik olarak okunamayan” bir manipülasyon yaşandığını dile getiren Memiş, o dönemde yatırımcıları uyardığını hatırlattı:
“Ekim ayı altın almak için uygun değildi. Kasım’da teknik düzeltme bekliyorduk.”
Nitekim gram altın 6.282 TL’den 5.500 TL’ye kadar geriledi. Şu anda Kapalıçarşı’da fiyatın 5.760 TL seviyesinde olduğunu söyleyen Memiş, 5.500–5.750 TL bandından kademeli alım yapılabileceğini belirtti.
Memiş, 2026 yılında gram altın için 8.000 TL seviyesini ilk hedef olarak açıkladı. Jeopolitik risklerin artması halinde 5 haneli rakamların sürpriz olmayacağını da ekledi.
Ons altında ise fiyatın 4.050 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, 3.800–4.200 dolar bandında bir yatay seyrin sürebileceğini ifade etti.
“4.000 doların altındaki her rakam kademeli alım fırsatıdır” diyen Memiş, 2026 için 4.800–4.880 dolar ons hedefi verdi.