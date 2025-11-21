Menü Kapat
19°
Bursa su kesintisi ne zaman bitecek 21 Kasım? İnegöl, Osmangazi, Yıldırım’da su arızası

Bugün Bursa'da meydana gelen su kesintisinin ardından sular ne zaman gelecek araştırılırken kesintinin biteceği saat duyuruldu.

Bursa su kesintisi ne zaman bitecek 21 Kasım? İnegöl, Osmangazi, Yıldırım’da su arızası
21 Kasım Cuma günü yaşanan su arızasının ardından vatandaşlar 'da a suların geleceği saati araştırdı.

BURSA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 21 KASIM?

1) – Ertuğrulgazi Mahallesi
Kesinti 1

Yer: Ertuğrulgazi Mahallesi – Bülbül Caddesi ve civarı
Neden: BUSKİ İçmesuyu Dairesi çalışmaları – olası arıza riskine karşı
Başlangıç: 24.11.2025 – 08:00
Bitiş: 25.11.2025 – 08:00 (24 saat kesinti)

2) İNEGÖL – Cumhuriyet, Ertuğrulgazi, Sinanbey Mahalleleri – Metal Sanayi Bölgesi

Yer:

Cumhuriyet Mahallesi

Ertuğrulgazi Mahallesi

Sinanbey Mahallesi

Metal Sanayi Bölgesi ve civarı

Neden: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi çalışmaları – olası içme suyu hat arızalarına karşı
Başlangıç: 17.11.2025 – 09:00
Bitiş: 27.11.2025 – 18:00
Kesinti tipi: Zaman zaman (her gün 09:00 – 18:00 arası)

Bursa su kesintisi ne zaman bitecek 21 Kasım? İnegöl, Osmangazi, Yıldırım’da su arızası

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

3) MUSTAFAKEMALPAŞA – Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye, Yzb. Sabribey

Yer:

Hamzabey Mahallesi

Atariye Mahallesi

Viraca Mahallesi

Şevketiye Mahallesi

Şerefiye Mahallesi

Yüzbaşı Sabribey Mahallesi

Bu mahallelerdeki muhtelif cadde ve sokaklarda

Neden: Kanalizasyon Dairesi çalışmaları – hat arızası riskine karşı
Başlangıç: 11.11.2025 – 09:00
Bitiş: 24.11.2025 – 18:00
Kesinti tipi: Zaman zaman su kesintisi (09:00 – 18:00 arası)

Bursa su kesintisi ne zaman bitecek 21 Kasım? İnegöl, Osmangazi, Yıldırım’da su arızası

BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

4) – Alacahırka Mahallesi – Orhaneli Yolu Caddesi ve civarı

Yer: Alacahırka Mahallesi – Orhaneli Yolu Caddesi ve civarı
Neden: Arıza çalışması
Başlangıç: 21.11.2025 – 14:40
Bitiş: 21.11.2025 – 17:00

5) – Ulus Mahallesi

Yer: Ulus Mahallesi – Anamur Sokak ve civarı
Neden: Arıza çalışması
Başlangıç: 21.11.2025 – 16:00
Bitiş: 21.11.2025 – 17:00

6) YILDIRIM – Yiğitler Mahallesi

Yer: Yiğitler Mahallesi – E232. Sokak ve civarı
Neden: Arıza çalışması
Başlangıç: 21.11.2025 – 16:00
Bitiş: 21.11.2025 – 17:00

