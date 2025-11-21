Bursa su kesintisi ne zaman bitecek 21 Kasım? İnegöl, Osmangazi, Yıldırım’da su arızası

Kategoriler
21 Kasım Cuma günü yaşanan su arızasının ardından vatandaşlar Bursa'da a suların geleceği saati araştırdı.
1) İNEGÖL – Ertuğrulgazi Mahallesi
Kesinti 1
Yer: Ertuğrulgazi Mahallesi – Bülbül Caddesi ve civarı
Neden: BUSKİ İçmesuyu Dairesi çalışmaları – olası arıza riskine karşı
Başlangıç: 24.11.2025 – 08:00
Bitiş: 25.11.2025 – 08:00 (24 saat kesinti)
2) İNEGÖL – Cumhuriyet, Ertuğrulgazi, Sinanbey Mahalleleri – Metal Sanayi Bölgesi
Yer:
Cumhuriyet Mahallesi
Ertuğrulgazi Mahallesi
Sinanbey Mahallesi
Metal Sanayi Bölgesi ve civarı
Neden: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi çalışmaları – olası içme suyu hat arızalarına karşı
Başlangıç: 17.11.2025 – 09:00
Bitiş: 27.11.2025 – 18:00
Kesinti tipi: Zaman zaman su kesintisi (her gün 09:00 – 18:00 arası)
3) MUSTAFAKEMALPAŞA – Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye, Yzb. Sabribey
Yer:
Hamzabey Mahallesi
Atariye Mahallesi
Viraca Mahallesi
Şevketiye Mahallesi
Şerefiye Mahallesi
Yüzbaşı Sabribey Mahallesi
Bu mahallelerdeki muhtelif cadde ve sokaklarda
Neden: Kanalizasyon Dairesi çalışmaları – hat arızası riskine karşı
Başlangıç: 11.11.2025 – 09:00
Bitiş: 24.11.2025 – 18:00
Kesinti tipi: Zaman zaman su kesintisi (09:00 – 18:00 arası)
4) OSMANGAZİ – Alacahırka Mahallesi – Orhaneli Yolu Caddesi ve civarı
Yer: Alacahırka Mahallesi – Orhaneli Yolu Caddesi ve civarı
Neden: Arıza çalışması
Başlangıç: 21.11.2025 – 14:40
Bitiş: 21.11.2025 – 17:00
5) YILDIRIM – Ulus Mahallesi
Yer: Ulus Mahallesi – Anamur Sokak ve civarı
Neden: Arıza çalışması
Başlangıç: 21.11.2025 – 16:00
Bitiş: 21.11.2025 – 17:00
6) YILDIRIM – Yiğitler Mahallesi
Yer: Yiğitler Mahallesi – E232. Sokak ve civarı
Neden: Arıza çalışması
Başlangıç: 21.11.2025 – 16:00
Bitiş: 21.11.2025 – 17:00