Kocaeli İzmit elektrik kesintisi ne zaman bitecek 21 Kasım? Kesinti bitiş saati duyuruldu

Bugün Kocaeli'nin birçok ilçesinde meydana gelen elektrik kesintisinin ardından Kocaeli İzmit elektrik kesintisi ne zaman bitecek belli oldu.

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 21 KASIM?

KOCAELİ / KARAMÜRSEL

Mahalleler: 4 Temmuz, Akpınar, Çamçukur, Karapınar, Pazarköy, Safiye

Sokaklar / Cadde:

202. Cd., 2816., 2825., 2832., 2872., 2875., Çayır Mevkii, Çayır Mevkiii, Çayır Mevkii Küme Evler, Doğa Kent Mevkii, Doğa Kent Mevkii Küme Evler, Halil Hodzıç, İzzet Açıkbaş Sk., Karapınar Aşağı Mevkii, Karapınar Aşağı Mevkii Küme Evler, Karapınar Merkez Mevkii Küme Evler, Karapınar–Nusretiye Yolu Sk., Kestane Boğazı, Kiblepınar, Nusretiye Merkez Mevkii, Nusretiye Merkez Mevkii Küme Evler, Orman, Orman Sk., Pazarköy Merkez Mevkii Küme Evler, Safiye Merkez Mevkii, Safiye Merkez Mevkii Küme Evler, Saraybosna, Tepe Mevkii, Üçkardeşler

Saat: 09:00 – 17:00

KOCAELİ / KARAMÜRSEL – 4 TEMMUZ

Sokaklar:

101., 101. Cd., 107. Cd., 108., 1134. Sk., 2107., 2107. Sk., 2118. Sk., 2125., Ayan Sk., Civan Sk., Cumhur Sk., Ertuğrulgazi Sk., Ezgi Sk., Tepebaşı Sk., Zeytinlik Cd.

Saat: 09:00 – 17:00

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KOCAELİ / KARTEPE – MAŞUKİYE

Sokaklar:

7 Haziran Cd., Akalın Sk., İncilı Sk., Leyla Atakan Cd.

Saat: 09:00 – 17:00

KOCAELİ / KARTEPE – ATAEVLER

Sokak: Fakir Baykurt

Saat: 09:00 – 13:00

KOCAELİ / DERİNCE – ÇENEDAĞ, SIRRIPAŞA

Sokaklar:

Akbaba, Akbaba Sk., Akbal, Akbal Sk., Akbulut, Akbulut Sk., Akdeniz Sk., Balo, Balo Sk., Çağlar, Çamlıca Sk., Çanak, Dernek Sk., Dilara Sk., Dostluk Sk., Engin Cd., Fetih Sk., Fırtına Sk., Gaffar Okkan Cd., Güldalı Sk., Hakanbey Sk., Hanedan Sk., Harmantarla Sk., Huriye Pak Sk., Hülya Sk., Isfendiyar, İçen Sk., İsfendiyar Sk., Karabey, Mevlüt Sk., Ok, Ok Sk., Özer, Özer Sk., Pak Sk., Sargın Sk., Sevinç Sk., Sırmalı Sk., Sözer, Sözer Sk., Uzuner Sk., Uzunoğlu Sk., Yıldırımlar Sk., Yörük Sk., Zülüf Sk.

Saat: 15:00 – 18:00

KOCAELİ / DERİNCE – ÇENEDAĞ, ÇINARLI

Sokaklar (tam liste):

10. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 6., 8., Akdere Sk., Akgül, Akgül Sk., Alçıçek, Alçıçek Sk., Alım, Altay, Ardahan Sk., Armutçu Sk., Aslan Sk., Atmaca Sk., Aydemir Sk., Balta Sk., Banu Sk., Betül, Betül Sk., Beyza Sk., Birol Sk., Cavit Sk., Çalk Sk., Çenesuyu, Çenesuyu Cd., Demir Sk., Elbey Sk., Erdal, Erdal Sk., Fırat Sk., Gaffar Okkan, Gaffar Okkan Cd., Geçit Sk., Gider Sk., Gülistan Sk., İzmit–İstanbul Otoban Cd., Karaaahmet Cd., Karaaarslan Sk., Karakaş Sk., Kasımpatı, Köse, Köşk Sk., Muzaffer Sk., Necdet Özdemir Sk., Nergiz, Nergiz Sk., Önder Cd., Önder, Özden Sk., Sarıtaş Sk., Tan Sk., Tekin Sk., Tekiner Sk., Telli Sk., Tezler Sk., Tufanlı Sk., Turgay Sk., Uysal, Yakamoz Sk., Yumak Sk.



Saat: 09:00 – 15:00

İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK SEDAŞ?

KOCAELİ / İZMİT – 28 HAZİRAN, ERENLER, KABAOĞLU, ORHAN, TOPÇULAR

Sokaklar:

Alemdag, Alemdağ Sk., Bahriye, Bahriye Sk., Demiralp, Erol Köse Cd., Eski İstanbul Cd., Genç Sk., Kemer Sk., Leylek, Ordulular, Serçe Sk., Toplu Sk., Yosun Sk.

Saat: 09:00 – 14:00

KOCAELİ / İZMİT – 28 HAZİRAN, ERENLER, KADIKÖY

Sokaklar (tam ve uzun liste):

Adaletli Sk., Akım Sk., Akşemsettin Sk., Alemdar Cd., Altın, Altın Sk., Aşkın Sk., Atalay, Ayşegül Sk., Ayvaz Sk., Badem, Badem Sk., Bağlar Yokuşu Sk., Bengü Sk., Bilgi Sk., Birten Sk., Çiğdem Sk., Dere Sk., Derviş, Derviş Sk., Devekbağırtan, Devedebagırtan Sk., Dikmen Sk., Doruklar, Dumanlık Sk., Elmalı Sk., Eray Sk., Ercan, Ercan Sk., Eski İstanbul, Eski İstanbul Cd., Feza Sk., Gazanfer Bilge Bulvar, Gazeteci Kazım Ertek, Gencer Sk., Günaydınlık Sk., Gürel, Gürel Sk., Hatip Sk., Hocaoğlu, Hocaoğlu Sk., İmalat Sk., İlkeli Sk., İsen Sk., Kadırga Sk., Kamer Sk., Kanlıbağ, Kanlıbağ Sk., Kuzgun Sk., Mehtaplı Sk., Melik Sk., Menekşeler Sk., Meryem Sk., Mesut Tekke, Mesut Tekke Sk., Mevlevi, Mücahit Sk., Nergis Sk., Nihan, Nihan Sk., Nilüfer Sk., Özbay Sk., Özen Sk., Papatyalar Sk., Reşadiye Sk., Saraçoğlu Sk., Sinan Yokuşu Sk., Şefkat Sk., Şenli Sk., Şirinlik Sk., Taşocağı Sk., Tepeüstü Sk., Tertip Sk., Tunalı Sk., Turan, Turan Güneş Cd., Türbe Bayırı Sk., Üstünlük Sk., Vişnelik Sk., Yakut Sk., Yankılı Sk., Yaşam Sk.

Saat: 14:30 – 17:00

KOCAELİ / İZMİT – ALİKAHYA ATATÜRK / MERKEZ / ATATÜRK (OSB)

Sokaklar:

19 Mayıs Cd., Açangül Sk., Ahmet Yasevi Cd., Ali Kara Sk., Anber Sk., Ayşe, Bağımsızlık Cd., Banker Sk., Bibercı Sk., Düzlük Sk., Ela Sk., Fatih Sultan Mehmet Bulvar, Gülyalı Sk., Gür Sk., Hulusi Kentmen, Mahmudiye Sk., Mehmet Karavar Sk., Nehirli Sk., Nur, Onurcuk Sk., Peri Sk., Sabiha Gökçen Cd., Sakıp Sabancı Bulvar, Sandal Sk., Serçem Sk., Seyfi Bey Sk., Şahinler Sk., Şimşek Sk., Tepe Alan Sk., Tevfik Çavuş Sk., Turgut Reis Cd., Uğurlu Sk., Uludağ, Vatan Cd., Yenice Sk., Yunus Emre Cd.

Saat: 09:00 – 17:00

KOCAELİ / KARAMÜRSEL – 4 TEMMUZ

Sokaklar:

201. Cd., 204. Cd., 2159. Sk., 2161. Sk., Bağlarbaşı Sk.

Saat: 10:00 – 16:00

KOCAELİ / İZMİT – BALÖREN, SULTANİYE

Sokaklar:

Balören Aşağı Mevkii, Balören Aşağı Mevkii Küme Evler, Balören Merkez Mevkii, Sultaniye Merkez Mevkii Küme Evler

Saat: 09:00 – 17:00

83468 – KOCAELİ / KANDIRA – KARAAĞAÇ

Sokaklar:

Asya, Cevher, Elmacı, Elmacı Sk., Gümüş Sk., Karaağaç Dere, Karaağaç Gümüş Sk., Karaağaç Saka, Karaağaç Seda, Karşı, Karşı Sk., Mandıra Sk., Nergiz, Saka Sk.

Saat: 09:00 – 15:30

83489 – KOCAELİ / BAŞİSKELE – YEŞİLYURT

Sokaklar:

17 Ağustos Fay Hattı, Akçe Sk., Aras, Aras Sk., Baha, Baha Sk., Bedir Sk., Bulutlar Sk., Çilek Sk., Ebrar Sk., Er, Güleç Sk., Hafız Bayram, Hafız Bayram Sk., Hafız Sait, Hasan Gülay Sk., Karınca Sk., Mahmutpaşa Cd., Simge Sk., Üzüm Sk., Yuvacık 17 Ağustos Bulvar

Saat: 09:00 – 17:00

83515 – KOCAELİ / DİLOVASI – KÖSELER

Sokaklar:

Gebze, Gebze Cd., Gültepe Sk., Şükürtepe Sk.

Saat: 09:00 – 13:00

KOCAELİ SARICA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

83516 – KOCAELİ / DARICA – OSMANGAZİ

Sokaklar:

Asıroğlu Cd., Fener, Ferman Sk., Florya Sk., Hicret, Seray Sk., Soyalan Sk., Tüzün Sk., Zihni Sk.

Saat: 09:00 – 14:00

83518 – KOCAELİ / ÇAYIROVA – ŞEKERPINAR

Sokaklar:

Esenkaya Sk., Fevzi Çakmak Cd., Kamer, Kasımpatı Sk., Şirin Sk., Tanyeli Sk., Yıldız Çiçeği Sk.

Saat: 13:00 – 17:00

83519 – KOCAELİ / GEBZE – BALÇIK

Sokaklar:

3206. Sk., Mustafa Kemal

Saat: 15:00 – 17:00