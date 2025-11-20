Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Kocaeli'nde 18 yıllık sır perdesi aralandı: Göbek bağıyla öldürülen bebeğin annesinden pes dedirten savunma!

Kocaeli'nde 2007 yılında çöp konteynerinde bulunan, göbek bağıyla öldürülmüş bebek cinayetinde, 18 yıl sonra olay yerindeki parmak izi ve DNA delilleriyle annesi E.N.Ö. yakalandı. Tutuklanan anne, "Lavaboda kanama sonrası bebek düştü, kucağıma aldığımda yaşamıyordu" dediği iddia edildi...

'nde 2007 yılında çöp konteynerine göbek bağıyla öldürülmüş halde atılan bebek cinayetine ilişkin tutuklanan anne, "Çocuğumun babasının kim olduğunu bilmiyorum. Lavaboda kanama sonrasında bebeğim düştü. Kucağıma aldığımda yaşamıyordu. Çok korktum. Bebeği bavula koyup çöpe attım" dediği ileri sürüldü.

TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, 27 Mayıs 2007 tarihinde İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, göbek bağıyla öldürülerek çöp konteynerine atılan bebek cesedi bulunmuştu. Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, olayı gerçekleştiren şahsın, bebeğin annesi E.N.Ö. olduğu tespit edildi.

Kocaeli'nde 18 yıllık sır perdesi aralandı: Göbek bağıyla öldürülen bebeğin annesinden pes dedirten savunma!

TUTUKLANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, 18 Kasım günü Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli, İstanbul Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'nde yapılan DNA eşleştirme işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. E.N.Ö., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 yıl önce olay yerinde bulunan parmak izi delilinden yola çıkılarak şüphelinin kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

Kocaeli'nde 18 yıllık sır perdesi aralandı: Göbek bağıyla öldürülen bebeğin annesinden pes dedirten savunma!

"LAVABODA BEBEK DÜŞTÜ"

Olayı itiraf eden kadının, "O dönem çok fazla alkol kullanıyordum. Yalnız yaşıyordum ve birden fazla erkek arkadaşım vardı. Alkolün etkisiyle hangi ilişkiden hamile kaldığımı bilmiyorum. Hamile olduğumu kimseye söylemedim. O gün lavaboya gittiğimde kanamam başladı, bebek orada düştü. Kucağıma aldığımda yaşamıyordu. Çok korktum. Bebeği bir bavula koyup çöpe attım. Yıllardır bunun yüküyle yaşıyorum" dediği ileri sürüldü.

