Şüpheli ölüm! Hastanede baygın bulunan adam hayatını kaybetti

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi A Giriş Kapısı bahçe bölümünde 41 yaşındaki Kerim Altun güvenlik görevlileri tarafından hareketsiz halde bulundu.
Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi hastane acil servisinde yapılan Altun, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kerim Altun hastanede yapılan müdahale rağmen kurtarılmak hayatını kaybetti.
Ölümü şüpheli bulunan Kerim Altun’un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.