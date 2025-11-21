Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Galatasaray derbi bilet fiyatı

Fenerbahçe - Galatasaray maç biletleri, derbi tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte gündem oldu. Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen tarafından Fenerbahçe - Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı, bilet fiyatları araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Galatasaray derbi bilet fiyatı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 16:44

Trendyol 'in 14. haftası dev mücadelesine sahne olacak. ile 'ın karşı karşıya geleceği kritik derbi mücadelesinde Süper Lig'in yeni lideri belli olacak.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Galatasaray derbi bilet fiyatı

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası kapsamında 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçının biletlerinin 27 Kasım 2025 Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor.

Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmanın henüz bilet satış duyurusu yapılmadı. Ancak sarı-lacivertli kulüp tarafından genel olarak maç biletleri 3-4 gün önceden satışa çıkarılıyor.

Bu kapsamda Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynayacağı Ferençvaroş maçının ardından Galatasaray derbi maçı biletlerinin satışa çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Galatasaray derbi bilet fiyatı

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİ BİLET FİYATLARI KAÇ TL, NE KADAR?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin henüz bilet fiyatları satış duyurusu yapılmadığı için belli olmadı. Sarı-lacivertlilerin en son Süper Lig kapsamında evinde oynadığı Fatih Karagümrük maçının bilet fiyatları şöyle olmuştu:

  • KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL
  • FENERIUM ALT E BLOK - MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL
  • MİSAFİR TRİBÜNÜ 1.235,00 TL
Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Galatasaray derbi bilet fiyatı

Fenerbahçe - Galatasaray maçı derbi mücadelesi olacağı için karşılaşma biletlerinin fiyatının Fatih Karagümrük maçından daha yüksek olması bekleniyor. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüp tarafından açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

ETİKETLER
#galatasaray
#süper lig
#derbi
#Fenerbahçe
#Maç Biletleri
#Fenerbahçe Galatasaray Biletleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.