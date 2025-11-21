Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Galatasaray derbi bilet fiyatı

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'in 14. haftası dev derbi mücadelesine sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği kritik derbi mücadelesinde Süper Lig'in yeni lideri belli olacak.
Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftası kapsamında 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçının biletlerinin 27 Kasım 2025 Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor.
Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmanın henüz bilet satış duyurusu yapılmadı. Ancak sarı-lacivertli kulüp tarafından genel olarak maç biletleri 3-4 gün önceden satışa çıkarılıyor.
Bu kapsamda Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynayacağı Ferençvaroş maçının ardından Galatasaray derbi maçı biletlerinin satışa çıkması bekleniyor.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin henüz bilet fiyatları satış duyurusu yapılmadığı için belli olmadı. Sarı-lacivertlilerin en son Süper Lig kapsamında evinde oynadığı Fatih Karagümrük maçının bilet fiyatları şöyle olmuştu:
Fenerbahçe - Galatasaray maçı derbi mücadelesi olacağı için karşılaşma biletlerinin fiyatının Fatih Karagümrük maçından daha yüksek olması bekleniyor. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüp tarafından açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.