Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

15 bin öğretmen ataması tercih başvurusu son gün ne zaman bugün mü?

15 bin öğretmen ataması tercih müracaatı yapma ekranı, 17 Kasım 2025 Pazartesi erişime açıldı. Millî Eğitim Bakanlığınca, 15 bin öğretmen için tercih süreci tamamlanırken başvuru yapacak adaylar başvuruların son gününü incelemeye başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
15 bin öğretmen ataması tercih başvurusu son gün ne zaman bugün mü?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 16:34

başvuruları MEB.gov.tr aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre öğretmen atamaları için tercih müracaatları, kişisel kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak çevrim içi ortamda alınacak.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adayların, en fazla 40 eğitim kurumunu dijital ortamda tercih edebileceği, 15 bin öğretmen ataması ise ayının sonunda yapılacak.

15 bin öğretmen ataması tercih başvurusu son gün ne zaman bugün mü?

TERCİHLER NE ZAMAN BİTER?

Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, adayların tercih ekranında görüntüleniyor.

15 bin öğretmen için başlayan tercih müracaat süreci 21 Kasım saat 16.00'da son buldu.

15 bin öğretmen ataması tercih başvurusu son gün ne zaman bugün mü?

Atamalar, 24 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik incelemesi ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.

ETİKETLER
#meb
#e-devlet
#kasım
#tercihler
#öğretmen ataması
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.