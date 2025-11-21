15 bin öğretmen ataması tercih başvurusu son gün ne zaman bugün mü?

MEB öğretmen ataması başvuruları MEB.gov.tr aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre öğretmen atamaları için tercih müracaatları, kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak çevrim içi ortamda alınacak.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adayların, en fazla 40 eğitim kurumunu dijital ortamda tercih edebileceği, 15 bin öğretmen ataması ise kasım ayının sonunda yapılacak.

TERCİHLER NE ZAMAN BİTER?

Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, adayların tercih ekranında görüntüleniyor.

15 bin öğretmen için başlayan tercih müracaat süreci 21 Kasım saat 16.00'da son buldu.

Atamalar, 24 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik incelemesi ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.