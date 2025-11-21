Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Gündem
Editor
 Ümit Buget

Plan yapanlar dikkat! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yapılan son tahminlere göre; Yarın, Edirne, Muğla, Aydın ve İzmir'in güney kesimleriyle, Edremit Körfezi çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki yurdun geri kalanında hava durumu nasıl olacak? İşte haftanın son iş gününde hafta sonunun hava durumu...

Plan yapanlar dikkat! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel Müdürlüğü Hava Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, hafta sonu için beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, yurdun büyük bir bölümünde hafta sonu az bulutlu ve açık bir havanın görüleceğini, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pusun etkili olacağını söyledi.

Yarın, Edirne, Muğla, Aydın ve 'in güney kesimleriyle, Edremit Körfezi çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini aktaran Tekin, pazar günü batı kesimlerde görüleceğini söyledi.

Plan yapanlar dikkat! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Pazar günü, Marmara ve Ege bölgeleriyle Eskişehir, Zonguldak, Bolu, Düzce, Bartın çevresinde yağış beklendiğini belirten Tekin, "Özellikle pazar günü yağışların Muğla, Aydın, Denizli çevresi ve Edremit Körfezi civarında kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.

Yeni haftayla birlikte bu yağışlı sistemin kademeli olarak doğu kesimlere ilerleyeceğini kaydeden Tekin, "Pazartesi günü Marmara'nın doğusu İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'de yağışları görmek mümkün olacak." diye konuştu.

Hafta sonu sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirten Tekin, önümüzdeki hafta ise iç ve batı kesimlerde hava sıcaklığının 4 ila 8 derecelik bir azalacağını söyledi.

Plan yapanlar dikkat! Hafta sonu hava nasıl olacak?

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE

Hafta sonu başkentte yağış beklenmediğini bildiren Tekin, sıcaklığın 21 ila 22 derece civarında seyredeceğini kaydetti.

Fevzi Burak Tekin, pazartesi günü 'da yer yer kuvvetli yağışların beklendiğini ifade etti.

'da hafta sonu yağış görülmeyeceğini, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını belirten Tekin, sıcaklıkların 20 derecelerde olacağını aktardı.

İzmir'de ise yarın kıyı ilçelerde beklenen yağışın pazar günü il genelinde görüleceğini kaydeden Tekin, sıcaklığın 22 ila 24 derecelerde olacağını bildirdi.

Plan yapanlar dikkat! Hafta sonu hava nasıl olacak?

