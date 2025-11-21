Meteoroloji kar yağışı için tarih verdi! Sıcaklıklar 18 derece birden düşecek: Bu tarihte lapa lapa yağacak

Kategoriler
Türkiye genelinde etkisini gösteren yazdan kalma günler rafa kalkıyor. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, yaptığı açıklamada hava sıcaklıklarının 24 Kasım'dan itibaren düşeceğini bildirdi. 18 derece birden düşecek olan sıcaklıklara bir de lodosun ekleneceği bildirildi. Uzman isim, İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı tarihi de açıkladı.
Ekol TV'de yer alan habere göre; Son haftalarda yüksek kesimlerde erken görülen kar yağışları, atmosferdeki değişken yapıyı yeniden gündeme getirdi. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, kasım sonunda beklenen soğukların 7-10 gün erken geldiğini hatırlatarak bunun üst seviye rüzgarları, jet akımı dalgalanmalarını ve hızlı basınç değişimlerini işaret ettiğini belirtiyor.
Özdemir’e göre bu yıl atmosfer daha hassas ve daha hızlı tepki veriyor. Kuzeyden gelen soğuk ataklar sıklaşırken sıcak-soğuk geçişleri birkaç gün içinde sert dalgalanmalarla yaşanabiliyor. Uzmanlar, bu düzensiz yapının yaklaşan kış için de belirleyici olacağını öngörüyor.
İstanbul bu hafta boyunca lodosun etkisi altında. Gündüz sıcaklıkları 20-23 derece arasında ölçülüyor. Meteoroloji’nin kısa vadeli tahminlerine göre asıl değişim 24 Kasım’dan sonra başlayacak. Özdemir, İstanbul’da sıcaklıkların birkaç gün içinde 18 dereceye yakın düşeceğini belirtiyor. 24 Kasım itibarıyla gündüz değerlerinin 18 derece seviyesine çekilmesi, 27-28 Kasım’da ise 13 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Gece sıcaklıklarının da 8 dereceye yaklaşmasıyla kentte belirgin bir üşüme etkisi görülecek.
Eylül ayından itibaren Pasifik’te orta şiddette La Nina sinyalleri izleniyor. Uluslararası iklim merkezleri, bu kış Türkiye üzerinde doğrudan değil ancak dolaylı etkilerin hissedilebileceğini değerlendiriyor. Dr. Özdemir, aralık ayında İstanbul için kuvvetli kar olasılığının düşük olduğunu, asıl kar senaryosunun ocak ve şubat aylarında gündeme geleceğini vurguluyor. İstanbul’un kıyı kesimlerinde sıcaklık profili nedeniyle kalıcı kar örtüsünün yine zor göründüğü belirtiliyor.