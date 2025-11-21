Meteoroloji kar yağışı için tarih verdi! Sıcaklıklar 18 derece birden düşecek: Bu tarihte lapa lapa yağacak

Ekol TV'de yer alan habere göre; Son haftalarda yüksek kesimlerde erken görülen kar yağışları, atmosferdeki değişken yapıyı yeniden gündeme getirdi. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, kasım sonunda beklenen soğukların 7-10 gün erken geldiğini hatırlatarak bunun üst seviye rüzgarları, jet akımı dalgalanmalarını ve hızlı basınç değişimlerini işaret ettiğini belirtiyor.

Özdemir’e göre bu yıl atmosfer daha hassas ve daha hızlı tepki veriyor. Kuzeyden gelen soğuk ataklar sıklaşırken sıcak-soğuk geçişleri birkaç gün içinde sert dalgalanmalarla yaşanabiliyor. Uzmanlar, bu düzensiz yapının yaklaşan kış için de belirleyici olacağını öngörüyor.