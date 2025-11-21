Putin'i küplere bindiren görüntüler! ABD'li gönüllü asker, 4 Rus askerini esir aldı

Rusya, Şubat 2022'de "Özel Askeri Operasyon" adı altında Ukrayna'da savaş başlattı. Yıllardır kanlı anlara sahne olan savaş devam ediyor. İki ülke zaman zaman barış masasına otursa da bir anlaşmaya varılamıyor.

Cephede yaşanan sıcak çatışmalara ait görüntülerden birinde Ukrayna'nın 63. Mekanize Tugayı ile savaşan "Bruce" isimli ABD'li gönüllü asker, Luhansk'taki Serebriyanski Ormanı'nda dört Rus askerini esir aldı.

"RUSLAR BİLE ŞAŞIRDI"

Kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, Bruce'un Ukraynaca konuşması ve teslim olan Rus askerlerine sakin, kibar davranışı dikkat çekti. Tugay, görüntüleri "Ruslar bile şaşırdı" notuyla sosyal medyada servis etti.