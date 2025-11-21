Menü Kapat
19°
Aktüel
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Galatasaray Gençlerbirliği karşılaşmaları ve maç sonuçları! İki takım arasındaki geçmiş maçlar

Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray Gençlerbirliği maçı öncesinde iki takım arasındaki geçmiş eski maçlar ve sonuçları merak edildi. İki takım 99. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Gençlerbirliği karşılaşmaları ve maç sonuçları! İki takım arasındaki geçmiş maçlar
İki takım arasında geride kalan 98 maçta sarı-kırmızılılar 55, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet aldı.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ KARŞILAŞMALARI VE MAÇ SONUÇLARI

2 Mayıs 2021 – 0-2
9 Ocak 2021 – Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği
1 Mart 2020 – Galatasaray 3-0 Gençlerbirliği
5 Ekim 2019 – Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray
9 Nisan 2018 – Gençlerbirliği 1-0 Galatasaray
3 Kasım 2017 – Galatasaray 5-1 Gençlerbirliği

Galatasaray Gençlerbirliği karşılaşmaları ve maç sonuçları! İki takım arasındaki geçmiş maçlar

11 Mart 2017 – Galatasaray 3-2 Gençlerbirliği
15 Ekim 2016 – Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray
13 Mart 2016 – Gençlerbirliği 1-1 Galatasaray
17 Ekim 2015 – Galatasaray 4-1 Gençlerbirliği
16 Mayıs 2015 – Galatasaray 1-0 Gençlerbirliği
26 Aralık 2014 – Gençlerbirliği 1-1 Galatasaray
3 Mayıs 2014 – Galatasaray 3-2 Gençlerbirliği
15 Aralık 2013 – Gençlerbirliği 1-1 Galatasaray
8 Mart 2013 – Galatasaray 0-1 Gençlerbirliği
19 Ekim 2012 – Gençlerbirliği 3-3 Galatasaray
10 Mart 2012 – Galatasaray 2-0 Gençlerbirliği
3 Aralık 2011 – Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray
14 Mayıs 2011 – Gençlerbirliği 2-3 Galatasaray

Galatasaray Gençlerbirliği karşılaşmaları ve maç sonuçları! İki takım arasındaki geçmiş maçlar

11 Aralık 2010 – Galatasaray 0-2 Gençlerbirliği
16 Mayıs 2010 – Gençlerbirliği 2-1 Galatasaray
19 Aralık 2009 – Galatasaray 1-0 Gençlerbirliği
17 Mayıs 2009 – Galatasaray 2-1 Gençlerbirliği
12 Aralık 2008 – Gençlerbirliği 1-3 Galatasaray
15 Nisan 2008 – Galatasaray 1-1 Gençlerbirliği
6 Nisan 2008 – Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray
19 Mart 2008 – Gençlerbirliği 1-0 Galatasaray
11 Kasım 2007 – Galatasaray 3-2 Gençlerbirliği
13 Nisan 2007 – Gençlerbirliği 1-3 Galatasaray
28 Ekim 2006 – Galatasaray 1-0 Gençlerbirliği
1 Nisan 2006 – Galatasaray 3-0 Gençlerbirliği
30 Ekim 2005 – Gençlerbirliği 2-1 Galatasaray

Galatasaray Gençlerbirliği karşılaşmaları ve maç sonuçları! İki takım arasındaki geçmiş maçlar

15 Mayıs 2005 – Galatasaray 1-2 Gençlerbirliği
4 Aralık 2004 – Gençlerbirliği 1-3 Galatasaray
15 Şubat 2004 – Gençlerbirliği 2-2 Galatasaray
31 Ağustos 2003 – Galatasaray 2-1 Gençlerbirliği
11 Mayıs 2003 – Gençlerbirliği 1-1 Galatasaray
24 Kasım 2002 – Gençlerbirliği 1-0 Galatasaray
23 Şubat 2002 – Galatasaray 3-1 Gençlerbirliği
30 Eylül 2001 – Gençlerbirliği 1-3 Galatasaray
10 Mart 2001 – Galatasaray 2-1 Gençlerbirliği
30 Eylül 2000 – Gençlerbirliği 1-4 Galatasaray
9 Nisan 2000 – Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği
3 Aralık 1999 – Gençlerbirliği 1-1 Galatasaray
14 Mart 1999 – Gençlerbirliği 1-2 Galatasaray
27 Eylül 1998 – Galatasaray 0-2 Gençlerbirliği
15 Mart 1998 – Galatasaray 3-1 Gençlerbirliği
5 Ekim 1997 – Gençlerbirliği 3-2 Galatasaray
2 Mart 1997 – Galatasaray 1-1 Gençlerbirliği
28 Kasım 1996 – Gençlerbirliği 18-17 Galatasaray (Penaltılar)
29 Eylül 1996 – Gençlerbirliği 0-2 Galatasaray
17 Şubat 1996 – Gençlerbirliği 1-2 Galatasaray

Galatasaray Gençlerbirliği karşılaşmaları ve maç sonuçları! İki takım arasındaki geçmiş maçlar

9 Eylül 1995 – Galatasaray 0-1 Gençlerbirliği
22 Ocak 1995 – Gençlerbirliği 3-1 Galatasaray
14 Ağustos 1994 – Galatasaray 3-1 Gençlerbirliği
24 Nisan 1994 – Gençlerbirliği 2-1 Galatasaray
28 Kasım 1993 – Galatasaray 4-1 Gençlerbirliği
23 Ocak 1993 – Galatasaray 5-2 Gençlerbirliği
23 Ağustos 1992 – Gençlerbirliği 0-3 Galatasaray
22 Şubat 1992 – Galatasaray 3-1 Gençlerbirliği
14 Eylül 1991 – Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray
7 Nisan 1991 – Gençlerbirliği 0-3 Galatasaray
17 Kasım 1990 – Galatasaray 2-0 Gençlerbirliği
18 Mart 1990 – Galatasaray 1-1 Gençlerbirliği
19 Kasım 1989 – Gençlerbirliği 1-1 Galatasaray
3 Nisan 1988 – Gençlerbirliği 1-2 Galatasaray
7 Kasım 1987 – Galatasaray 2-1 Gençlerbirliği

Galatasaray Gençlerbirliği karşılaşmaları ve maç sonuçları! İki takım arasındaki geçmiş maçlar

14 Haziran 1987 – Galatasaray 3-2 Gençlerbirliği (UZT)
15 Şubat 1987 – Gençlerbirliği 1-0 Galatasaray
13 Eylül 1986 – Galatasaray 2-2 Gençlerbirliği
9 Mart 1986 – Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray
13 Ekim 1985 – Galatasaray 0-0 Gençlerbirliği
26 Mayıs 1985 – Gençlerbirliği 2-1 Galatasaray
23 Aralık 1984 – Galatasaray 2-1 Gençlerbirliği
24 Mart 1984 – Galatasaray 3-0 Gençlerbirliği
9 Ekim 1983 – Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray
11 Nisan 1970 – Galatasaray 1-0 Gençlerbirliği
22 Kasım 1969 – Gençlerbirliği 0-3 Galatasaray
12 Nisan 1969 – Galatasaray 1-0 Gençlerbirliği
24 Kasım 1968 – Gençlerbirliği 2-1 Galatasaray
28 Nisan 1968 – Gençlerbirliği 2-1 Galatasaray
9 Aralık 1967 – Galatasaray 0-1 Gençlerbirliği
21 Şubat 1967 – Gençlerbirliği 1-1 Galatasaray
18 Eylül 1966 – Galatasaray 3-3 Gençlerbirliği
1 Mayıs 1966 – Gençlerbirliği 1-0 Galatasaray
26 Aralık 1965 – Galatasaray 1-0 Gençlerbirliği
29 Mayıs 1965 – Galatasaray 3-2 Gençlerbirliği
8 Kasım 1964 – Gençlerbirliği 2-1 Galatasaray

Galatasaray Gençlerbirliği karşılaşmaları ve maç sonuçları! İki takım arasındaki geçmiş maçlar

12 Nisan 1964 – Galatasaray 1-2 Gençlerbirliği
2 Kasım 1963 – Gençlerbirliği 1-0 Galatasaray
26 Mayıs 1963 – Gençlerbirliği 2-3 Galatasaray
13 Nisan 1963 – Galatasaray 1-1 Gençlerbirliği
27 Şubat 1963 – Galatasaray 2-1 Gençlerbirliği
21 Ekim 1962 – Gençlerbirliği 0-3 Galatasaray
25 Şubat 1962 – Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray
9 Eylül 1961 – Galatasaray 4-1 Gençlerbirliği
30 Nisan 1961 – Galatasaray 1-0 Gençlerbirliği
1 Ekim 1960 – Gençlerbirliği 3-0 Galatasaray
14 Şubat 1960 – Gençlerbirliği 2-2 Galatasaray
26 Eylül 1959 – Galatasaray 3-0 Gençlerbirliği
12 Nisan 1959 – Galatasaray 0-0 Gençlerbirliği
22 Şubat 1959 – Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray

Galatasaray Gençlerbirliği karşılaşmaları ve maç sonuçları! İki takım arasındaki geçmiş maçlar

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

Lig maçlarında Galatasaray'ın 172 golüne, Gençlerbirliği 101 cevap verirken iki takım toplamda 99. kez karşılaştı. En farklı galibiyeti GS iki defa 6-0'lık skorla elde ederken 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0'lık skorlarla mağlup etti.

