Galatasaray Gençlerbirliği karşılaşmaları ve maç sonuçları! İki takım arasındaki geçmiş maçlar

İki takım arasında geride kalan 98 maçta sarı-kırmızılılar 55, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet aldı.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ KARŞILAŞMALARI VE MAÇ SONUÇLARI

2 Mayıs 2021 – Gençlerbirliği 0-2 Galatasaray

9 Ocak 2021 – Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği

1 Mart 2020 – Galatasaray 3-0 Gençlerbirliği

5 Ekim 2019 – Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray

9 Nisan 2018 – Gençlerbirliği 1-0 Galatasaray

3 Kasım 2017 – Galatasaray 5-1 Gençlerbirliği

11 Mart 2017 – Galatasaray 3-2 Gençlerbirliği

15 Ekim 2016 – Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray

13 Mart 2016 – Gençlerbirliği 1-1 Galatasaray

17 Ekim 2015 – Galatasaray 4-1 Gençlerbirliği

16 Mayıs 2015 – Galatasaray 1-0 Gençlerbirliği

26 Aralık 2014 – Gençlerbirliği 1-1 Galatasaray

3 Mayıs 2014 – Galatasaray 3-2 Gençlerbirliği

15 Aralık 2013 – Gençlerbirliği 1-1 Galatasaray

8 Mart 2013 – Galatasaray 0-1 Gençlerbirliği

19 Ekim 2012 – Gençlerbirliği 3-3 Galatasaray

10 Mart 2012 – Galatasaray 2-0 Gençlerbirliği

3 Aralık 2011 – Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray

14 Mayıs 2011 – Gençlerbirliği 2-3 Galatasaray

11 Aralık 2010 – Galatasaray 0-2 Gençlerbirliği

16 Mayıs 2010 – Gençlerbirliği 2-1 Galatasaray

19 Aralık 2009 – Galatasaray 1-0 Gençlerbirliği

17 Mayıs 2009 – Galatasaray 2-1 Gençlerbirliği

12 Aralık 2008 – Gençlerbirliği 1-3 Galatasaray

15 Nisan 2008 – Galatasaray 1-1 Gençlerbirliği

6 Nisan 2008 – Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray

19 Mart 2008 – Gençlerbirliği 1-0 Galatasaray

11 Kasım 2007 – Galatasaray 3-2 Gençlerbirliği

13 Nisan 2007 – Gençlerbirliği 1-3 Galatasaray

28 Ekim 2006 – Galatasaray 1-0 Gençlerbirliği

1 Nisan 2006 – Galatasaray 3-0 Gençlerbirliği

30 Ekim 2005 – Gençlerbirliği 2-1 Galatasaray

15 Mayıs 2005 – Galatasaray 1-2 Gençlerbirliği

4 Aralık 2004 – Gençlerbirliği 1-3 Galatasaray

15 Şubat 2004 – Gençlerbirliği 2-2 Galatasaray

31 Ağustos 2003 – Galatasaray 2-1 Gençlerbirliği

11 Mayıs 2003 – Gençlerbirliği 1-1 Galatasaray

24 Kasım 2002 – Gençlerbirliği 1-0 Galatasaray

23 Şubat 2002 – Galatasaray 3-1 Gençlerbirliği

30 Eylül 2001 – Gençlerbirliği 1-3 Galatasaray

10 Mart 2001 – Galatasaray 2-1 Gençlerbirliği

30 Eylül 2000 – Gençlerbirliği 1-4 Galatasaray

9 Nisan 2000 – Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği

3 Aralık 1999 – Gençlerbirliği 1-1 Galatasaray

14 Mart 1999 – Gençlerbirliği 1-2 Galatasaray

27 Eylül 1998 – Galatasaray 0-2 Gençlerbirliği

15 Mart 1998 – Galatasaray 3-1 Gençlerbirliği

5 Ekim 1997 – Gençlerbirliği 3-2 Galatasaray

2 Mart 1997 – Galatasaray 1-1 Gençlerbirliği

28 Kasım 1996 – Gençlerbirliği 18-17 Galatasaray (Penaltılar)

29 Eylül 1996 – Gençlerbirliği 0-2 Galatasaray

17 Şubat 1996 – Gençlerbirliği 1-2 Galatasaray

9 Eylül 1995 – Galatasaray 0-1 Gençlerbirliği

22 Ocak 1995 – Gençlerbirliği 3-1 Galatasaray

14 Ağustos 1994 – Galatasaray 3-1 Gençlerbirliği

24 Nisan 1994 – Gençlerbirliği 2-1 Galatasaray

28 Kasım 1993 – Galatasaray 4-1 Gençlerbirliği

23 Ocak 1993 – Galatasaray 5-2 Gençlerbirliği

23 Ağustos 1992 – Gençlerbirliği 0-3 Galatasaray

22 Şubat 1992 – Galatasaray 3-1 Gençlerbirliği

14 Eylül 1991 – Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray

7 Nisan 1991 – Gençlerbirliği 0-3 Galatasaray

17 Kasım 1990 – Galatasaray 2-0 Gençlerbirliği

18 Mart 1990 – Galatasaray 1-1 Gençlerbirliği

19 Kasım 1989 – Gençlerbirliği 1-1 Galatasaray

3 Nisan 1988 – Gençlerbirliği 1-2 Galatasaray

7 Kasım 1987 – Galatasaray 2-1 Gençlerbirliği

14 Haziran 1987 – Galatasaray 3-2 Gençlerbirliği (UZT)

15 Şubat 1987 – Gençlerbirliği 1-0 Galatasaray

13 Eylül 1986 – Galatasaray 2-2 Gençlerbirliği

9 Mart 1986 – Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray

13 Ekim 1985 – Galatasaray 0-0 Gençlerbirliği

26 Mayıs 1985 – Gençlerbirliği 2-1 Galatasaray

23 Aralık 1984 – Galatasaray 2-1 Gençlerbirliği

24 Mart 1984 – Galatasaray 3-0 Gençlerbirliği

9 Ekim 1983 – Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray

11 Nisan 1970 – Galatasaray 1-0 Gençlerbirliği

22 Kasım 1969 – Gençlerbirliği 0-3 Galatasaray

12 Nisan 1969 – Galatasaray 1-0 Gençlerbirliği

24 Kasım 1968 – Gençlerbirliği 2-1 Galatasaray

28 Nisan 1968 – Gençlerbirliği 2-1 Galatasaray

9 Aralık 1967 – Galatasaray 0-1 Gençlerbirliği

21 Şubat 1967 – Gençlerbirliği 1-1 Galatasaray

18 Eylül 1966 – Galatasaray 3-3 Gençlerbirliği

1 Mayıs 1966 – Gençlerbirliği 1-0 Galatasaray

26 Aralık 1965 – Galatasaray 1-0 Gençlerbirliği

29 Mayıs 1965 – Galatasaray 3-2 Gençlerbirliği

8 Kasım 1964 – Gençlerbirliği 2-1 Galatasaray

12 Nisan 1964 – Galatasaray 1-2 Gençlerbirliği

2 Kasım 1963 – Gençlerbirliği 1-0 Galatasaray

26 Mayıs 1963 – Gençlerbirliği 2-3 Galatasaray

13 Nisan 1963 – Galatasaray 1-1 Gençlerbirliği

27 Şubat 1963 – Galatasaray 2-1 Gençlerbirliği

21 Ekim 1962 – Gençlerbirliği 0-3 Galatasaray

25 Şubat 1962 – Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray

9 Eylül 1961 – Galatasaray 4-1 Gençlerbirliği

30 Nisan 1961 – Galatasaray 1-0 Gençlerbirliği

1 Ekim 1960 – Gençlerbirliği 3-0 Galatasaray

14 Şubat 1960 – Gençlerbirliği 2-2 Galatasaray

26 Eylül 1959 – Galatasaray 3-0 Gençlerbirliği

12 Nisan 1959 – Galatasaray 0-0 Gençlerbirliği

22 Şubat 1959 – Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

Lig maçlarında Galatasaray'ın 172 golüne, Gençlerbirliği 101 cevap verirken iki takım toplamda 99. kez karşılaştı. En farklı galibiyeti GS iki defa 6-0'lık skorla elde ederken 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0'lık skorlarla mağlup etti.