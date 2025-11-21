Merve Çağıran “Sakıncalı” dizisinin kadrosuna katıldı

Çocuk, Kalp Yarası, Kalp Atışı ve Aşk Laftan Anlamaz gibi dizilerde rol alan Merve Çağıran “Sakıncalı” dizisinin Göknur’u oldu. Sakıncalı dizisinin başrolünde ise Özge Özpirinçci ve Salih Bademci yer alıyor.

MERVE ÇAĞIRAN SAKINCALI DİZİSİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Sakıncalı”nın ilk bölümü büyük ilgi görmüştü. Nefes kesen olaylara sahne olan “Sakıncalı” dizisinin ikinci bölümüne Merve Çağıran dahil oldu. Çağıran dizide Göknur karakteriyle ekranda yer alacak.

Göknur; dışarıdan zarif bir ressam olarak tanınsa da, karanlık bağları ve kimsenin çözemediği sırlarıyla dizinin en merak uyandıran isimlerinden biri olacak. “Hem geçmişi hem de Çetin’le kuracağı gizemli bağ, ‘Sakıncalı’nın hikâyesine yeni bir merak unsuru katacak.