Tokat'ta gıda zehirlenmesi şüphesi: Tavuk dürüm yiyen öğrenciler hastanelik oldu

İstanbul'da peş peşe zehirlenme haberleri sonrası bu kez yeni vaka Tokat'ta görüldü. Tokat'ta lisede eğitim gören 5 öğrenci, öğle arası sipariş verdikleri tavuk dürümü yedikten bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Edinilen bilgiye göre Z.U., E.İ., A.K., M.A. ve B.C. kent merkezindeki bir işletmeden tavuk dürüm sipariş verdi. Öğrenciler yemekleri tükettikten sonra rahatsızlandı. Öğrencilerin durumunun kötüleşmesi üzerine 5 öğrenci, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken işletmeden numune alındığı ve gerekli kontrollerin yapıldığı öğrenildi.