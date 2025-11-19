Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Gıda zehirlenmesi sonrası yeni önlemler! Vali Gül kararları açıkladı

Son dakika haberi: İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’daki gıda işletmelerinde alınacak yeni önlemleri duyurdu. Tüm işletmelerde 24 saat kesintisiz ses ve görüntü kaydı yapılacağını açıklayan Vali Gül, tüm bu kayıtların 30 gün süreyle muhafaza edilmesinin zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.11.2025
17:36
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
18:28

İstanbul'da gıda zehirlenmesi olayları sonrası kritik önlemler alındı. İstanbul Valisi Davut Gül’ün başkanlığında düzenlenen Gıda Güvenliği Toplantısı’nda İstanbul'da gıda güvenliğine ilişkin yürütülen çalışmalar, alınan önlemler ve denetimler değerlendirildi.

Gıda zehirlenmesi sonrası yeni önlemler! Vali Gül kararları açıkladı

"GIDA KONUSUNDA SIFIR TOLERANS "

İstanbul Valisi Davut Gül toplantıda yaptığı değerlendirmede, "Son günlerde ilimizde meydana gelen gıda zehirlenmesi meselesini önlemek için bir aradayız. 4 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bir daha olmaması için bugün bu heyet toplandı. 2025 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 10 ay içerisinde 196 bin denetim yapıldı. Alanda olabildiğince denetimlerin yapıldığını görüyoruz. Personelin eğitimi, işletme sahiplerinin eğitimi ve vatandaşlarımızın duyarlılığı bu işin temelini oluşturuyor. Sadece güvenlik derken asayiş alanını kastetmiyoruz. Sağlık ve gıda güvenliği de bu alana dahil. Yapmamız gereken, mevcut mevzuatı kesintisiz uygulamak. Gerek gıda gerekse de diğer alanlarda kısacası vatandaşımızı ilgilendiren alanlarda toleransımız sıfır. Sağlıklı gıda ve konaklama alanında vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla yiyebileceği, içebileceği ve konaklayabileceği alanları sağlamak bizim görevimiz. Başta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olmak üzere denetimlerde emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gıda zehirlenmesi sonrası yeni önlemler! Vali Gül kararları açıkladı

Vali Gül, ayrıca vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da vurguladığı, işletmelerde karekod uygulamasını kullanarak, bulundukları işletmenin gıda ekipleri tarafından en son ne zaman denetlendiğine dair bilgilere ulaşabileceğini ifade etti.

Gıda zehirlenmesi sonrası yeni önlemler! Vali Gül kararları açıkladı

Toplantı sonucunda gıda güvenliği ve halk sağlığı için kritik yeni kararlar alındı:

-İstanbul’da sokak satıcılarına ve işletme sahiplerine yapılan denetimler artırılacak.
-Gıda satışı yapan işletmelerden istenen “satılan numunelerin 72 saat korunması” şartı titizlikle uygulanacak.
-Gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde bulunması gereken soğuk zincirde aksaklıklara, yerel yönetim ve denetim ekipleri kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek.
-İl genelinde gıda denetim komisyonları kurularak 24 saat usulüne göre gıda denetimleri gerçekleştirilecek.
-İşletme sahipleri ve çalışanlar, gıda güvenliği ve hijyen eğitimlerine tabi tutulacak. Standartlara uymayan işletmelere idari yaptırım uygulanacak.
-Tüm işletmelerde 24 saat kesintisiz ses ve görüntü kaydı yapılması ve tüm kayıtların 30 gün süreyle muhafaza edilmesi zorunluluğu getirildi.
-İlaçlama hizmeti veren firmalar, denetime tabi tutularak, standartlara uymadığı tespit edilenler hakkında idari ve adli işlem başlatılacaktır.
-Denetimler sırasında bozuk ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışını yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlemin yanı sıra savcılıklara suç duyurusunda da bulunulacaktır.

BİNLERCE İŞLETMEYE CEZA

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2025 yılında kentte 135 bin 778 gıda işletmesine 196 bin 504 denetim yapıldığına yer verilen toplantıda, "8 bin 199 işletmeye ceza uygulandı. 506 milyon 457 bin 754 TL idari para cezası verildi. 79 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 237 işletme faaliyetten menedildi. 6 bin 745 numune alındı" ifadelerine yer verildi.

