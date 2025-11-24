Telefonu düşünce kendini de suya attı! Şaşkın bakışlar eşliğinde ilginç arayış

ABD'de San Antonio Nehri'ne telefonunu düşüren bir kadın düşünmeden kendini suya attı. Ayaklarıyla beraber nehrin zeminini yoklayan kadına şaşkın bakışlar eşlik etti. Uzmanların, 'E-coli' riskinin çok yüksek olduğunu söylediği bu nehirde yaptığı 'akılalmaz' olarak yorumlandı. Sosyal medyada yayılan bu görüntülere çok sayıda yorum geldi ve birçok kişi para verseler de bunu yapmayacağını belirtti. Öte yandan kadının telefonu bulamadığı açıklandı.