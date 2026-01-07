Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

İspanya Süper Kupası finali ne zaman, hangi kanalda? Yarı final maçları başladı

İspanya Süper Kupası finali ne zaman oynanacak belli oldu. İspanya Süper Kupası’nın 2026 edisyonu, dört takımlı mini turnuva formatıyla Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenleniyor. Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid ve Athletic Bilbao’nun yer aldığı organizasyonda yarı final karşılaşmaları tamamlandıktan sonra final eşleşmesi netlik kazanacak. Turnuvanın açılış maçı Barcelona ile Athletic Bilbao arasında oynanırken, gözler Madrid derbisine ve ardından oynanacak final müsabakasına çevrildi. İşte İspanya Süper Kupası final tarihi ve yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İspanya Süper Kupası finali ne zaman, hangi kanalda? Yarı final maçları başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 22:43
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 22:45

İspanya futbolunda sezonun ilk kupası olarak kabul edilen Süper Kupa, 2026 yılında yine yurt dışında organize edildi. Cidde’de gerçekleştirilen turnuvada yarı final ve final karşılaşmaları belirlenen takvim doğrultusunda oynanacak.

İspanya Süper Kupası finali ne zaman, hangi kanalda? Yarı final maçları başladı

İSPANYA SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

İspanya Süper Kupası 2026 organizasyonunda yarı final maçları Ocak ayının ilk haftasında oynanacak. Turnuvanın ilk yarı final karşılaşması, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü Barcelona ile Athletic Bilbao arasında olacak ve Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

İspanya Süper Kupası finali ne zaman, hangi kanalda? Yarı final maçları başladı

İkinci yarı final karşılaşması ise 8 Ocak 2026 Perşembe günü Real Madrid ile Atlético Madrid arasında oynanacak. Madrid derbisi niteliği taşıyan bu müsabaka da aynı şehirde ve aynı organizasyon kapsamında yapılacak. Yarı finallerin tamamlanmasının ardından finale yükselen iki takım kesinleşecek.

İspanya Süper Kupası finali ne zaman, hangi kanalda? Yarı final maçları başladı

İSPANYA SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

İspanya Süper Kupası final karşılaşması, yarı final müsabakalarının ardından 11 Ocak 2026 Pazar günü oynanacak. Finalde, yarı finallerde rakiplerini eleyen iki takım karşı karşıya gelecek. Eşleşme, yarı final sonuçlarının netleşmesiyle belirlenecek. Final maçının tarihi turnuva takviminde önceden duyuruldu ve organizasyon bu doğrultuda planlandı. Olası eşleşmeler arasında Barcelona ile Real Madrid’in finalde karşılaşma ihtimali de bulunuyor.

İspanya Süper Kupası finali ne zaman, hangi kanalda? Yarı final maçları başladı

İSPANYA SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?

Türkiye’de İspanya Süper Kupası karşılaşmalarının yayın hakları S Sport Plus platformunda yer alıyor. Yarı final maçları gibi final karşılaşması da aynı platform üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yayınlar şifreli olarak gerçekleştirilecek.

Barcelona ile Athletic Bilbao arasında oynanan yarı final mücadelesi de S Sport Plus ekranlarından izlenebilecek. Turnuvanın kalan maçları için de aynı yayın politikasının uygulanacak.

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

İspanya Süper Kupası 2026 edisyonundaki tüm karşılaşmalar Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde oynanacak. Final maçının da Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu veya bu komplekse bağlı Al Inma Stadyumu’nda oynanması planlandı.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.