İspanya Süper Kupası finali ne zaman, hangi kanalda? Yarı final maçları başladı

İspanya futbolunda sezonun ilk kupası olarak kabul edilen Süper Kupa, 2026 yılında yine yurt dışında organize edildi. Cidde’de gerçekleştirilen turnuvada yarı final ve final karşılaşmaları belirlenen takvim doğrultusunda oynanacak.

İSPANYA SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

İspanya Süper Kupası 2026 organizasyonunda yarı final maçları Ocak ayının ilk haftasında oynanacak. Turnuvanın ilk yarı final karşılaşması, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü Barcelona ile Athletic Bilbao arasında olacak ve Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

İkinci yarı final karşılaşması ise 8 Ocak 2026 Perşembe günü Real Madrid ile Atlético Madrid arasında oynanacak. Madrid derbisi niteliği taşıyan bu müsabaka da aynı şehirde ve aynı organizasyon kapsamında yapılacak. Yarı finallerin tamamlanmasının ardından finale yükselen iki takım kesinleşecek.

İSPANYA SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

İspanya Süper Kupası final karşılaşması, yarı final müsabakalarının ardından 11 Ocak 2026 Pazar günü oynanacak. Finalde, yarı finallerde rakiplerini eleyen iki takım karşı karşıya gelecek. Eşleşme, yarı final sonuçlarının netleşmesiyle belirlenecek. Final maçının tarihi turnuva takviminde önceden duyuruldu ve organizasyon bu doğrultuda planlandı. Olası eşleşmeler arasında Barcelona ile Real Madrid’in finalde karşılaşma ihtimali de bulunuyor.

İSPANYA SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?

Türkiye’de İspanya Süper Kupası karşılaşmalarının yayın hakları S Sport Plus platformunda yer alıyor. Yarı final maçları gibi final karşılaşması da aynı platform üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yayınlar şifreli olarak gerçekleştirilecek.

Barcelona ile Athletic Bilbao arasında oynanan yarı final mücadelesi de S Sport Plus ekranlarından izlenebilecek. Turnuvanın kalan maçları için de aynı yayın politikasının uygulanacak.

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

İspanya Süper Kupası 2026 edisyonundaki tüm karşılaşmalar Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde oynanacak. Final maçının da Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu veya bu komplekse bağlı Al Inma Stadyumu’nda oynanması planlandı.