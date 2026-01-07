Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Mardin'de kız kardeşlerin ölü bulunmuştu! Bir şüpheli yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Süheyla Özdaş ve Sümeyye Khaled Abira kardeşlerin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, maktullerden birinin dini nikahlı eşi gözaltına alındı.

Mardin'de kız kardeşlerin ölü bulunmuştu! Bir şüpheli yakalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.01.2026
23:10
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
23:10

Mardin'in Nusaybin ilçesinde evde silahla vurulmuş halde ölü bulunan iki kız kardeşin ölümüne ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNMUŞLARDI

Olay, 5 Ocak günü 8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 44 yaşındaki Süheyla Özdaş ile 41 yaşındaki kız kardeşi Sümeyye Khaled Abira'yı silahla vurulmuş halde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Kardeşlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Mardin'de kız kardeşlerin ölü bulunmuştu! Bir şüpheli yakalandı

DİNİ NİKAHLI EŞ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan özel ekip tarafından kimliği tespit edilen şüpheli 59 yaşındaki M.B. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin, hayatını kaybeden Sümeyye Khaled Abira'nın dini nikahlı eşi olduğu öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mardin'de kız kardeşlerin ölü bulunmuştu! Bir şüpheli yakalandı
#Yaşam
TGRT Haber
