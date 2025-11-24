Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Pistte uçağın peşinden koştular, pilota adeta yalvardılar! Havalimanını birbirine kattılar

Almanya'nın Köln şehrinden Bükreş'e havalanmak üzere olan uçağın peşinden 2 Rumen koştu. Pilota seslerini duyurmaya çalışan iki kişi yaptıklarıyla herkesi şoke etti.

Almanya'nın şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bükreş'e gitmek için Wizz Air uçuşu için iki kişilik bilet alan Rumenler uçağa geç kaldı. Biri 28 diğeri 47 yaşındaki iki erkek , biniş kapısından ayrılan uçağa yetişmek için bekleme salonundaki acil çıkış kapısının camlarını kırdılar ve acil düğmesine basarak aprona çıktılar.

Pistte uçağın peşinden koştular, pilota adeta yalvardılar! Havalimanını birbirine kattılar

PİLOTA ADETA YALVARDILAR

Piste çıkmayı başaran yolcular, kalkış için hazırlanan, motoru çalışan uçağın peşinden koştular. Pilota seslerini duyurmaya çalışan Rumen yolcular, uçağın altına kadar gelip, canlarını tehlikeye attılar. Airbus A 321’in durup kendilerini içeri alması için dakikalarca bağırdılar.

Pistte uçağın peşinden koştular, pilota adeta yalvardılar! Havalimanını birbirine kattılar

POLİSE TESLİM EDİLDİLER

Bild'in haberine göre, kokpite doğru çılgınca hareketler yapan yolcular, personeli tarafından yakalandı ve polise teslim edildi. Özel mülke izinsiz girdikleri gerekçesiyle haklarında suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca havacılık güvenliğine ilişkin kanunu ihlal edip etmedikleri de araştırılıyor.

Pistte uçağın peşinden koştular, pilota adeta yalvardılar! Havalimanını birbirine kattılar

''MOTORA ÇEKİLEBİLİRDİNİZ!''

Öte yandan ikilinin uçağın peşinde koştuğu anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bir uçuş görevlisi, "Böyle bir şey yapıp işe yarayacağını düşünmek için ne kadar aptal olmanız gerekiyor? Uçağa binemezsiniz, tutuklanırsınız veya daha da kötüsü, bir motora çekilirsiniz." yorumunda bulundu.

