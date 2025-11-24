Merkez Bankası çalışanı gibi davrandılar: ATM'lere para taşıyan aracı soydular

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bulunan Bengaluru şehrinde 19 Kasım günü büyük bir soygun meydana geldi. Hindistan Merkez Bankası (RBI) yetkilileri olarak tanıtan silahlı kişiler, ATM'lere para taşıyan aracı belgelerini kontrol etme bahanesiyle durdurdu.

34 MİLYONU BAŞKA ARACA TAŞIDILAR

Şüpheliler, silahlarını bıraktırdıkları görevlilere diğer araca binmeleri talimatı verdi. Ardından paranın taşındığı aracın sürücüsüne ise belirttikleri bölgeye doğru ilerlemesini söyledi.

Bu kişiler, birkaç kilometre sonra para taşınan araçtaki yaklaşık 800 bin doları (71 milyon Hindistan rupisini) yani yaklaşık 34 milyon TL'yi silah zoruyla kendi araçlarına aktararak olay yerinden kaçtı.

PARANIN TAMAMI BULUNAMADI

Polis tarafından yapılan açıklamada, 7 şüphelinin gözaltına alındığı, çalınan yaklaşık 700 bin doların (yaklaşık 63 milyon Hindistan rupi) ele geçirildiği duyuruldu.

Polis, diğer zanlıları ve kalan parayı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.