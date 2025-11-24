Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Merkez Bankası çalışanı gibi davrandılar: ATM'lere para taşıyan aracı soydular

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde akılalmaz bir soygun yaşandı. Merkez Bankası çalışanı gibi davranan kişiler, ATM'lere para taşıyan araçtan 800 bin dolar yani yaklaşık 34 milyon TL çaldı.

Merkez Bankası çalışanı gibi davrandılar: ATM'lere para taşıyan aracı soydular
24.11.2025
24.11.2025
11:25

'ın Karnataka eyaletinde bulunan Bengaluru şehrinde 19 Kasım günü büyük bir meydana geldi. Hindistan Merkez Bankası (RBI) yetkilileri olarak tanıtan silahlı kişiler, 'lere para taşıyan aracı belgelerini kontrol etme bahanesiyle durdurdu.

Merkez Bankası çalışanı gibi davrandılar: ATM'lere para taşıyan aracı soydular

34 MİLYONU BAŞKA ARACA TAŞIDILAR

Şüpheliler, silahlarını bıraktırdıkları görevlilere diğer araca binmeleri talimatı verdi. Ardından paranın taşındığı aracın sürücüsüne ise belirttikleri bölgeye doğru ilerlemesini söyledi.

Bu kişiler, birkaç kilometre sonra para taşınan araçtaki yaklaşık 800 bin doları (71 milyon Hindistan rupisini) yani yaklaşık 34 milyon TL'yi silah zoruyla kendi araçlarına aktararak olay yerinden kaçtı.

Merkez Bankası çalışanı gibi davrandılar: ATM'lere para taşıyan aracı soydular

PARANIN TAMAMI BULUNAMADI

Polis tarafından yapılan açıklamada, 7 şüphelinin gözaltına alındığı, çalınan yaklaşık 700 bin doların (yaklaşık 63 milyon Hindistan rupi) ele geçirildiği duyuruldu.

Polis, diğer zanlıları ve kalan parayı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

