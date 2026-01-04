Mutfağınızdaki plastik kapların altındaki o rakamlara hiç baktınız mı? 7 numara varsa hemen vedalaşın

1 NUMARA (PET/PETE): "TEK KULLANIMLIK" TUZAĞI

Genellikle şeffaf su şişeleri, gazlı içecek şişeleri ve bazı sıvı yağ şişelerinde "1" numarasını veya "PET" yazısını görürsünüz. Bu plastik türü (Polietilen Tereftalat), sadece ve sadece tek kullanım için tasarlanmıştır.

Büyük bir hata yapılarak, biten su şişeleri yıkanıp tekrar tekrar su doldurularak veya içine turşu, salça gibi gıdalar konularak kullanılır. PET plastikler, zamanla ve özellikle güneş ışığı/ısı gördüğünde yapısındaki kimyasalları suya salmaya başlar. Ayrıca gözenekli yapısı nedeniyle bakterilerin yerleşmesi için mükemmel bir ortam oluşturur; ne kadar yıkarsanız yıkayın tam olarak temizlenmez. 1 numaralı şişeler işlevini tamamladığında doğrudan geri dönüşüm kutusuna gitmelidir.