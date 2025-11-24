Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Skandal karara tepkiler çığ gibi: Bu meslekler artık 'profesyonel' sayılmayacak

Yeni eğitim düzenlemesi tartışmalara neden oldu. ABD'de Donald Trump yönetimi, hemşirelikten öğretmenliğe birçok mesleğin 'profesyonel' olmadığına karar verdi. Bu da öğrencilerin maddi desteğine büyük bir darbe vuracak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Skandal karara tepkiler çığ gibi: Bu meslekler artık 'profesyonel' sayılmayacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 12:18

Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yasa düzenlemesi kapsamında bazı bölümlerinin artık eskisi gibi destek alamayacağı belirtildi. Donald Trump yönetiminin 'Büyük Güzel Yasası' kapsamında artık öğrencilerin alacağı maddi destek bölümlerinin ne kadar 'profesyonel' olup olmadığına göre değişecek.

Yeni düzenleme ise bazı meslekleri artık 'profesyonel' olarak görmüyor. Özellikle alanındaki bazı çalışanların 'profesyonel' sayılmaması büyük bir endişeye neden oldu.

Skandal karara tepkiler çığ gibi: Bu meslekler artık 'profesyonel' sayılmayacak

PROFESYONEL SAYILMAYAN MESLEKLER

Yüksek öğrenim alanında haber yayınları yapan Inside Higher Ed'e göre yeni sınıflandırmada profesyonel sayılmayan bölümler şu şekilde listelendi:

  • Hemşireler
  • Asistan hekimler
  • Fizyoterapistler
  • Odyologlar
  • Mimarlar
  • Muhasebeciler
  • Eğitimciler
  • Sosyal hizmet çalışanları

Newsweek'in haberine göre, son 30 yılda öğrenim ücretleri, enflasyona göre 2 katına çıktı, son 10 yılda ise devlet üniversitelerinde lisans ücreti yüzde 30 arttı. Öğrencilerin eğitim aldığı ya da almayı planladığı bölümlerin 'profesyonel' sayılmaması ise maddi desteği ortadan kaldıracak.

Skandal karara tepkiler çığ gibi: Bu meslekler artık 'profesyonel' sayılmayacak

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

American Association of Colleges of Nursing (AACN) yayınladığı açıklamada, hemşireliğin profesyonel meslek sayılmamasının "10 yıllık ilerlemeyi yok saymak" olduğunu vurguladı. Açıklamada hemşireliğin profesyonel olarak tanımlanmasının "ülkenin sağlık çalışanı ihtiyacı açısından hayati" olduğu belirtildi.

ABD Senato adayı Amy McGrath ise sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada "bir ilahiyatçının profesyonel sayılırken hemşirenin sayılmamasını" eleştirdi. Dışlanan alanların çoğunun kadın ağırlıklı meslekler olduğuna dikkat çeken McGrath bunun "kadınları profesyonel kariyer yapmaktan uzaklaştırma yöntemi" olduğunu söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD-Venezuela arasında savaş tedirginliği: THY de birçok şirket gibi uçuşları iptal etti
Ötanazi meclisten geçti, halktan veto yedi! Slovenya'da 'destekli ölüm' tartışmaları
ETİKETLER
#Sağlık
#Eğitim
#abd
#üniversite
#hemşire
#Profesyonel Destek
#Öğrenci Maliyet
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.