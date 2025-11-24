Skandal karara tepkiler çığ gibi: Bu meslekler artık 'profesyonel' sayılmayacak

ABD Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yasa düzenlemesi kapsamında bazı üniversite bölümlerinin artık eskisi gibi destek alamayacağı belirtildi. Donald Trump yönetiminin 'Büyük Güzel Yasası' kapsamında artık öğrencilerin alacağı maddi destek bölümlerinin ne kadar 'profesyonel' olup olmadığına göre değişecek.

Yeni düzenleme ise bazı meslekleri artık 'profesyonel' olarak görmüyor. Özellikle sağlık alanındaki bazı çalışanların 'profesyonel' sayılmaması büyük bir endişeye neden oldu.

PROFESYONEL SAYILMAYAN MESLEKLER

Yüksek öğrenim alanında haber yayınları yapan Inside Higher Ed'e göre yeni sınıflandırmada profesyonel sayılmayan bölümler şu şekilde listelendi:

Hemşireler

Asistan hekimler

Fizyoterapistler

Odyologlar

Mimarlar

Muhasebeciler

Eğitimciler

Sosyal hizmet çalışanları

Newsweek'in haberine göre, son 30 yılda öğrenim ücretleri, enflasyona göre 2 katına çıktı, son 10 yılda ise devlet üniversitelerinde lisans ücreti yüzde 30 arttı. Öğrencilerin eğitim aldığı ya da almayı planladığı bölümlerin 'profesyonel' sayılmaması ise maddi desteği ortadan kaldıracak.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

American Association of Colleges of Nursing (AACN) yayınladığı açıklamada, hemşireliğin profesyonel meslek sayılmamasının "10 yıllık ilerlemeyi yok saymak" olduğunu vurguladı. Açıklamada hemşireliğin profesyonel olarak tanımlanmasının "ülkenin sağlık çalışanı ihtiyacı açısından hayati" olduğu belirtildi.

ABD Senato adayı Amy McGrath ise sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada "bir ilahiyatçının profesyonel sayılırken hemşirenin sayılmamasını" eleştirdi. Dışlanan alanların çoğunun kadın ağırlıklı meslekler olduğuna dikkat çeken McGrath bunun "kadınları profesyonel kariyer yapmaktan uzaklaştırma yöntemi" olduğunu söyledi.