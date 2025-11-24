Ötanazi meclisten geçti, halktan veto yedi! Slovenya'da 'destekli ölüm' tartışmaları

Slovenya Meclisi, geçtiğimiz aylarda 'destekli ölüm yasasını' oy çokluğuyla destekledi. Yasa kapsamında referandum düzenlendi. Slovenyalılar "destekli ölüm yasasına" destek verip vermedikleri konusunda oy kullandı.

HALK ÖTANAZİYE KARŞI

Slovenya Seçim Komisyonunca açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, oyların yüzde 98'i sayıldı. Halkın yüzde 53,3'ü yasaya karşı çıkarken, yüzde 46,7'si destek verdi.

Ulusal medya, referandumun resmi olmayan sonuçları ışığında yasanın kabul edilmediğini belirtti. Resmi sonuçların ise 4 Aralık'tan sonra açıklanması bekleniyor.

'DESTEKLİ ÖLÜM' TARTIŞMASI

Ülkede birçok tartışmayı da beraberinde getiren yasaya göre, Slovenya'da tüm tedavi seçeneklerinin tüketildiği, dayanılmaz acılar çeken vakalarda destekli ölüme izin verileceği açıklanmıştı.

Öte yandan Slovenya'da geçen yıl gerçekleştirilen ve bağlayıcılığı olmayan referandumda ise halkın yüzde 55'i destekli ölüm için "evet" oyu kullanmıştı.