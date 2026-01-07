Menü Kapat
SON DAKİKA!
Gündem
 Nalan Güler Güven

İBB dosyasından tutuklu olan Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un ev hapsi kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yargı süreci devam ederken, aralarında Gözdem Ongun’un da bulunduğu sanıklar hakkında uygulanan ev hapsi kararları kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan ve mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede yer alan bir kısım sanıklar yönünden tutukluluk incelemesi yapıldı.

GÖZDEM ONGUN İMZA ATMAYA GİDECEK

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan incelemede, Cem Çelik, Güngör Gürman, Mehmet Şahin, Yılmaz Doğan, Zeynep Ayten Gözdem Ongun ve Hüsnü Yüksel Tunar yönünden ev hapsi adli kontrol şartının kaldırılmasına hükmedildi. Mahkeme, Hüsnü Yüksel Tunar hariç diğer 5 sanık hakkında her pazartesi günü imza atmak şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmetti.

29 KİŞİNİN İMZA ATMA TEDBİRİ KALDIRILDI

Öte yandan aralarında Abdussamet Baydar, Ahmet Çiçek, Ahmet Hamdi Çiçek, Ahmet Önal, Akif Gündüz, Alaeddin Vardar, Ali İhsan Mengir, Bayram Taşkın, Burak Alp, Bülent Yılmaz, Büşra Türkan, Dinçer Kantar, Dursun Keleş, Duygu Fikrili, Ebru Yılmazlar, Edip Cenk Ünalzeren, Furkan Hamzaoğlu, Hasan Özsoy, Hüseyin Ekrem Fidan, Kaan Ketenci, Murat Bıyık, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Osman Şahin, Semih Bilgin, Songül Çar, Tamer Gümüş, Yaren Duru ve Yücel Mengir’in de bulunduğu sanıklar hakkında uygulanan imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına da hükmedildi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Mahkeme tarafından sanıklar Cem Çelik, Güngör Gürman, Mehmet Şahin, Yılmaz Doğan, Zeynep Ayten, Gözdem Ongun ve Hüsnü Yüksel Tunar’ın aralarında olduğu bazı sanıklar hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

Murat Ongun ve eşi Gözdem Ongun'un takı tezgahı! Paralar böyle gitmiş
Cem Küçük açıkladı: Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun 45 milyonu izah edemedi
#Gündem
