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 | Selahattin Demirel

Cem Küçük açıkladı: Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun 45 milyonu izah edemedi

İBB'ye yönelik yolsuzluk dalgasının ikincisinde gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un ifadesiyle ilgili detay TGRT Haber ekranlarında açıklandı. Cem Küçük, "Ongun, 45 milyon TL'yi izah edememiş. Gözdem Ongun’un şirketinden naylon fatura kesilmiş." dedi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 00:47
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 00:59

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında yeni bilgiler geleye devam ediyor. İBB'ye bağlı Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un gözaltına alınması ve maruz kaldığı suçlamalarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

"MURAT ONGUN EŞİNİ DE YAKMIŞ"

TGRT Haber'de izleyici ile buluşan Medya Kritik programında Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Gözdem Ongun'un ifadesinde geçen detayı açıkladı.

"Murat Ongun eşini de yakmış." diyen Küçük, "Gözdem Ongun 45 milyon TL'yi izah edememiş. Gözdem Ongun’un şirketinden naylon fatura kesilmiş." ifadelerini kullandı.

Konunun detaylarını paylaşan Küçük, "14 Nisan’da 5 milyon 400 bin TL 1 yıllık kirasını da yatırmış. Bunu da ev sahibi açıkladı. Soner Yalçın’ın dün yazdığı yazı asparagas. Çocuğunun kumbarasından para alınma gibi bir durum da yok ortada." şeklinde konuştu.

İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Gözdem Ongun, savcılık ifadesinde "Ben bu şirketlere fatura kestim ve mal gönderdim. Mal göndermediğim beyanlarını kabul etmiyorum. Ben İBB'nin iştiraklerini ve bu iştiraklere iş yapan hiçbir firmayı tanımam, bilmem. Ben cebimden sermaye çıkartarak ham maddeleri satın aldım.

El ürünü hazırladığım birçok ürünün satışını gerçekleştirdim. Dediğim gibi bu şirketlerin siparişleri üzerine bu satışlar gerçekleşmiştir. Bu yaptığım siparişleri ofisime gelen bir şahıs teslim aldı, bu örneklerden sadece bir tanesidir. Nereye götürdü hangi şirkete götürdü bilmiyorum. Başka bir husus varsa dahi hiçbir şekilde bilgim veya katkım yoktur." demişti.

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