SON DAKİKA!
Gündem
Murat Ongun ve eşi Gözdem Ongun'un takı tezgahı! Paralar böyle gitmiş

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında reklamcı Ali Yakut, Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un takı şirketine 706 bin TL ödeme yaptığını itiraf etti.

Murat Ongun ve eşi Gözdem Ongun'un takı tezgahı! Paralar böyle gitmiş
'ye yönelik soruşturmasında her gün yeni bri detay yeni bir skandal ortaya çıkıyor. Reklamcı Ali Yakut ifadesinde Gözdem Ongun'un takı şirketine 706 bin TL ödeme yaptığını söyledi. Ali Yakut ifadesini muhasebecisi Kerim Ali Yıldırımhan'ın ifadesi de doğruladı.

Reklamcı Ali Yakut ve şirketinin muhasebecisi Kerim Ali Yıldırımhan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tanık sıfatıyla ifade verdi. Ali Yakut, 2024 yılının Ağustos-Eylül aylarında, ismini "Çiğdem" olarak öğrendiği bir kişi tarafından aranarak "Sizinle çalışmak istiyoruz, reklam firması olduğunuz için size iş verelim.Byzag isimli firmaya 706 bin TL gönderirseniz, size ihalelere girme fırsatı vereceğiz" denildiğini belirtti. Yakut, Murat Ongun'un reklam sektöründeki etkisini bildiği ve mevcut işlerinin zarar görmemesi için bu talebi kabul ederek Byzag'a 706 bin TL gönderdiğini ifade etti.

Murat Ongun ve eşi Gözdem Ongun'un takı tezgahı! Paralar böyle gitmiş

PARA TRANSFERİNİ BİR KEZ DAHA DOĞRULANDI


Ancak bu ödeme karşılığında ne bir ürün geldi ne de fatura kesildi. Ayrıca herhangi bir ihaleye de dahil edilmediler. Muhasebeci Kerim Ali Yıldırımhan da bu para transferini doğruladı.

Gözdem Ongun'un bağlantılı olduğu iddia edilen Byzag şirketiyle temasa geçilerek fatura ve ürün talep edildiğinde, şirketlerinin SGK ve vergi borçları olduğu gerekçesiyle belediyeden iş alamayacakları söylenmiş.

Yakut, ödemeden yaklaşık 10 gün sonra gerçekleşen İBB operasyonu sonrası söz konusu şahıslara bir daha ulaşamadıklarını ifade etti. Olay, karşılığı vaadiyle para alındığını ortaya koyuyor.

Murat Ongun ve eşi Gözdem Ongun'un takı tezgahı! Paralar böyle gitmiş

MUHASEBECİ DE İTİRAF ETTİ

Reklamcı Ali Yakut'un muhasebecisi Kerim Ali Yıldırımhan da Ali Yakut'un iddiasını doğruladı.İfade veren Yıldırımhan, patronu Ali Yakut'un talimatı ile Gözdem Ongun'un takı şirketine 706 bin TL ödeme yaptığını söyledi.

