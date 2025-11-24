Akrep burcu olmayan, 2 erkek çocuk garantili eş aranıyor! Zengin adamın eş ilanı ağızları açık bıraktı

İngiltere soylusu Sir Benjamin Slade, kendisine bir eş bulmak için ilan verdi. 79 yaşındaki zengin adam, geline yılda 50 bin sterlin maaş vereceğini belirtti. Slade'in vaatleri arasında ikramiye, ev, araba ve tatil de var. Fakat Slade'in bitmek bilmeyen oldukça tuhaf şartları da mevcut.

''2 ERKEK ÇOCUK YETER 3 OLURSA DAHA İYİ''

En az 2 erkek çocuk şartının oldukça önemli olduğunu çünkü geride kendisinden sonra varise ihtiyacı olduğunu belirten Slade, kendisinden en az 20 yaş küçük, doğurganlığını kaybetmemiş bir kadın olması gerektiğini ifade etti. Slade, ''İki oğlan yeter ama üç olursa daha iyi. Bu, aile için gerekli'' dedi. Bu kişinin Somerset’teki 1.300 dönümlük malikanesini de yönetmesi gerekiyor.

KADIN AKREP BURCU OLMAMALI!

İngiliz zenginin şimdiye kadar ki istekleri daha normal karşılansa da diğer şartlarla beraber oldukça garip bir hal alıyor. Slade, olası eşinin boyunun 1,68 metreden kısa olmasını istemiyor. Ayrıca burcu hakkında da kesin bir talebi var. Kadın akrep burcu olmamalı. Bir diğer tuhaf talep ise The Guardian gazetesini okumaması yönünde.

FAKİR VE KISA BOYLU OLMAZ

Fakir ve kısa boylu bir eşi tercih etmeyeceğini söyleyen Slade, ''Benim için Kanada, ABD, Almanya ve Kuzey Avrupa’dan insanlar uygun. Bir Eskimo ile evlenemem'' diyor. Evleneceği kişinin ülkesinin baş harfi 'I' olan ve bayrağında yeşil renk bulunan ülkelerden kadınları da tercih etmeyeceğini ifade ediyor. Örneğin, İrlanda, Hindistan, İtalya, Fildişi Sahili, İran...

AVCILIKTA BECERİKLİ

Dailymail'in haberine göre, Slade'in istekleri sadece bunlarla da sınırlı değil. İki şatoyu, bir araziyi idare etmesi gerektiği için avcılık alanında da becerikli birini arıyor. İngiltere’deki miras vergisine atıf yapan Slade, “Malikaneyi ölüm vergisi nedeniyle ancak eşime devredebilirim, o da daha sonra akrabalarıma bırakır. Bunun için en az 20 yaş küçük olmalı ve yedi yıl yaşamalı” dedi.

HELİKOPTER KULLANMA LİSANSI OLSUN

Ayrıca adayların av tüfeği ruhsatına, sürücü belgesine, tercihen helikopter kullanma lisansına, idari yeteneklere, hukuk ve muhasebe bilgisine sahip olması bekleniyor.