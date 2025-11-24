Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Akrep burcu olmayan, 2 erkek çocuk garantili eş aranıyor! Zengin adamın eş ilanı ağızları açık bıraktı

İngiliz zenginden 'Yok artık' dedirten ilan. 79 yaşındaki Sir Benjamin Slade, kendisinden en az 20 yaş küçük bir eş aradığına dair bir ilan yayımladı. Fakat şartları ağızları açık bırakan cinsten. İki erkek çocuk şartı en başta olmak üzere bitmeyen listede burcundan, uyruğuna hatta ülkesinin bayrağındaki renge kadar kurallar var.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Akrep burcu olmayan, 2 erkek çocuk garantili eş aranıyor! Zengin adamın eş ilanı ağızları açık bıraktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 14:57

soylusu Sir Benjamin Slade, kendisine bir eş bulmak için ilan verdi. 79 yaşındaki zengin adam, geline yılda 50 bin sterlin maaş vereceğini belirtti. Slade'in vaatleri arasında ikramiye, ev, araba ve tatil de var. Fakat Slade'in bitmek bilmeyen oldukça tuhaf şartları da mevcut.

Akrep burcu olmayan, 2 erkek çocuk garantili eş aranıyor! Zengin adamın eş ilanı ağızları açık bıraktı

''2 ERKEK ÇOCUK YETER 3 OLURSA DAHA İYİ''

En az 2 erkek çocuk şartının oldukça önemli olduğunu çünkü geride kendisinden sonra varise ihtiyacı olduğunu belirten Slade, kendisinden en az 20 yaş küçük, doğurganlığını kaybetmemiş bir kadın olması gerektiğini ifade etti. Slade, ''İki oğlan yeter ama üç olursa daha iyi. Bu, aile için gerekli'' dedi. Bu kişinin Somerset’teki 1.300 dönümlük malikanesini de yönetmesi gerekiyor.

Akrep burcu olmayan, 2 erkek çocuk garantili eş aranıyor! Zengin adamın eş ilanı ağızları açık bıraktı

KADIN AKREP BURCU OLMAMALI!

İngiliz zenginin şimdiye kadar ki istekleri daha normal karşılansa da diğer şartlarla beraber oldukça garip bir hal alıyor. Slade, olası eşinin boyunun 1,68 metreden kısa olmasını istemiyor. Ayrıca burcu hakkında da kesin bir talebi var. Kadın akrep burcu olmamalı. Bir diğer tuhaf talep ise The Guardian gazetesini okumaması yönünde.

Akrep burcu olmayan, 2 erkek çocuk garantili eş aranıyor! Zengin adamın eş ilanı ağızları açık bıraktı

FAKİR VE KISA BOYLU OLMAZ

Fakir ve kısa boylu bir eşi tercih etmeyeceğini söyleyen Slade, ''Benim için Kanada, ABD, Almanya ve Kuzey Avrupa’dan insanlar uygun. Bir Eskimo ile evlenemem'' diyor. Evleneceği kişinin ülkesinin baş harfi 'I' olan ve bayrağında yeşil renk bulunan ülkelerden kadınları da tercih etmeyeceğini ifade ediyor. Örneğin, İrlanda, Hindistan, İtalya, Fildişi Sahili, İran...

AVCILIKTA BECERİKLİ

Dailymail'in haberine göre, Slade'in istekleri sadece bunlarla da sınırlı değil. İki şatoyu, bir araziyi idare etmesi gerektiği için alanında da becerikli birini arıyor. İngiltere’deki miras vergisine atıf yapan Slade, “Malikaneyi ölüm vergisi nedeniyle ancak eşime devredebilirim, o da daha sonra akrabalarıma bırakır. Bunun için en az 20 yaş küçük olmalı ve yedi yıl yaşamalı” dedi.

Akrep burcu olmayan, 2 erkek çocuk garantili eş aranıyor! Zengin adamın eş ilanı ağızları açık bıraktı

HELİKOPTER KULLANMA LİSANSI OLSUN

Ayrıca adayların av tüfeği ruhsatına, sürücü belgesine, tercihen helikopter kullanma lisansına, idari yeteneklere, hukuk ve muhasebe bilgisine sahip olması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pistte uçağın peşinden koştular, pilota adeta yalvardılar! Havalimanını birbirine kattılar
Merkez Bankası çalışanı gibi davrandılar: ATM'lere para taşıyan aracı soydular
ETİKETLER
#İngiltere
#avcılık
#şartlar
#zenginlik
#soylu
#Eş Arıyor
#Miras Vergisi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.