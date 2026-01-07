İŞKUR GÜÇ Programına nasıl başvurulur? Şartlar belli oldu

İŞKUR GÜÇ Programı 2026, gençlerin erken yaşta iş hayatına adım atmasını ve kalıcı istihdam olanaklarına ulaşmasını amaçlayan kapsamlı bir istihdam modeli olarak hayata geçirildi.

Program, eğitim sürecini sürdüren ya da işgücü piyasasının dışında kalan gençleri doğrudan hedeflerken, Türkiye genelinde uygulanacak şekilde tasarlandı.

İŞKUR GÜÇ Programı başvuru şartları ve sağlanan maddi destekler bu nedenle yoğun biçimde ilgi görüyor.

Program kapsamında gençlere sağlanan günlük gelir desteği 1375 liraya çıkarıldı.

Haftada üç gün programa katılan bir gencin aylık kazancı yaklaşık 19 bin liraya ulaşıyor.

İŞKUR GÜÇ PROGRAMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR ŞARTLAR NELER?

Programa katılım için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR’a kayıtlı bulunmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak temel kriterler arasında yer alıyor.

Başvuru sahiplerinin emekli ya da malullük aylığı almaması, son dönemde sigortalı olarak çalışmamış olması ve hane gelir şartını sağlaması gerekiyor.

Ayrıca üniversite öğrencileri için aktif öğrenci statüsünde bulunma şartı aranıyor; açık öğretim veya pasif kayıtlar kapsam haricinde tutuluyor.

Başvurular, İŞKUR’un resmi platformu olan guc.iskur.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılıyor.

Adaylar başvuru ekranı üzerinden program türlerini inceleyebiliyor ve uygun oldukları desteklere başvurabiliyor.