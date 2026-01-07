Anadolu Efes Paris Basketball maç skoru kaç kaç? Üst üste 4. yenilgisini aldı

EuroLeague'de 20. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Paris Basketball'u konuk etti.

Baştan sona dengeli geçen karşılaşmada kazanan taraf 84-79'luk skorla Paris Basketball oldu.

Maça etkili başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 21-19 üstün kapattı.

İkinci periyotta tempo yükselirken, Paris Basketball devreye 40-39'luk üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte de skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken fark yine tek topa düştü (65-64).

Final periyodunda daha doğru hücum eden ve kritik anlarda hata yapmayan Paris temsilcisi, parkeden galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes bu sonuçla 6-14’e düşerken, Paris Basketball ise derecesini 7-13 seviyesine getirdi.

Pablo Laso’nun öğrencileri, üst üste 4. ve son 8 maçta ise 7. kez yenildi.

Anadolu Efes’te Saben Lee 17, Ercan Osmani 15 ve Jordan Loyd 12 sayıyla oynarken, Paris’te ise Nadir Hifi 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.