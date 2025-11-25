Menü Kapat
Hava Durumu
15°
TOKİ ne zaman açıklanacak? İlk aşamada başvuru durumu “Değerlendiriliyor” yazacak

TOKİ başvuru sonuçları, kura çekimine katılmayı bekleyen vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Başvuru durumu değerlendiriliyor yazan başvurularda sonraki aşama vatandaşlarca araştırılıyor. 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konutluk Yüzyılın Konut Projesi’ne başvurular yoğun şekilde sürerken vatandaşlar, başvuru takvimi, kura süreçleri, ödeme planları ve teslim tarihlerini belli odu. İşte TOKİ başvuru sonucuna ilişkin detaylar…

Yüzyılın kapsamında tarafından inşa edilecek 500 bin için süreç işlemeye devam ediyor. koşulları, kontenjanlar ve ödeme planlarının belirlenmesiyle vatandaşlar başvurularını sistem üzerinden sürdürüyor.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ’nin yürüttüğü 500 bin sosyal konut projesinde başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık’a kadar, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık’a kadar yapılabilecek. Başvuru sırasında vatandaşların e-Devlet ekranından ilgili proje için form doldurup onay vermeleri gerekiyor. Bu işlem sonrasında başvuru sahibinin adına banka tarafından hesap açılıyor ve SMS ile iletilen hesaba 5 bin TL başvuru bedelinin yatırılması isteniyor.

Başvuruyu takip eden üçüncü iş gününün mesai saati bitimine kadar hesabında yeterli bakiye bulundurmayanların başvuruları geçersiz sayılıyor. Başvuru durumu ise e-Devlet üzerinden “Başvuru Listesi” ekranından takip edilebiliyor.

TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Projede hak sahibi belirleme kuraları 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. çekimleri noter huzurunda yapılacak ve her il ile projeye göre belirlenen kontenjan doğrultusunda hak sahipleri belirlenecek. Başvuru sırasında konut sahibi olmayan ve gelir şartını sağlayan vatandaşlar, başvuru kontenjan dağılımına göre dahil edilecekleri kura sonucunu bekleyecek. Kura sonucunda hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri başvurulan bankaya göre ATM, internet bankacılığı ya da şube üzerinden iade edilecek.

TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Proje kapsamında inşa edilecek konutların teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. TOKİ’nin ilk teslimatının Mart 2027’de yapılacağı açıklanırken, 1+1 ve 2+1 konutlar yatay mimariye uygun şekilde inşa edilecek. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde belirlenen metrekare ve satış fiyatlarına göre ödeme planları hazırlanırken, hak sahipleri yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli seçeneklerle ödeme yapacak. Teslim sürecine kadar projelerdeki ilerleme aşamaları TOKİ tarafından duyurularla paylaşılacak.

TOKİ BAŞVURDUKTAN SONRA NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Başvuruların tamamlanmasının ardından başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahipleri için bankalar tarafından hesap açılarak 5 bin TL ücretin yatırılması için SMS gönderiliyor. Bu ödeme yapılıp başvuru kesinleştikten sonra vatandaşlar kura dönemine kadar bekliyor. Kuralar 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekileceğinden, başvuru sonuçları bu tarihler arasında açıklanmış olacak. Başvurunun geçerli olup olmadığının kontrolü ise e-Devlet üzerindeki “Başvuru Listesi” alanından takip edilebiliyor.

TOKİ KURA NE ZAMAN?

500 bin sosyal konutluk projede kura çekimleri 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Her il için belirlenen konut sayısı doğrultusunda gerçekleştirilecek kura çekimlerine başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlar dahil edilecek. Şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve 3 veya daha fazla çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılmış durumda ve bu kontenjanlar da kura sırasında ayrı olarak değerlendirilecek.

