TGRT Haber
15°
Yaşam
Avatar
Editor
 Banu İriç

İstanbullular dikkat: Metro ve füniküler hattında bu duraklar kapatılıyor!

İstanbul Valiliği, 25 Kasım Salı günü Taksim metrosunda bazı durakların ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın tamamının verilen saat itibarıyla kapatılacağını duyurdu.

İstanbullular dikkat: Metro ve füniküler hattında bu duraklar kapatılıyor!
'da yarın metrosu ve füniküler hattını kullananlara karşı uyarı yayımlandı. İstanbul, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda 'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın yarın saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını açıkladı.

İstanbullular dikkat: Metro ve füniküler hattında bu duraklar kapatılıyor!

TAKSİM METROSU'NUN İKİ DURAĞINDA KISITLAMA

Metro İstanbul'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. ⁠Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

İstanbullular dikkat: Metro ve füniküler hattında bu duraklar kapatılıyor!
