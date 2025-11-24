Menü Kapat
Editor
Editor
 TGRT Haber

Osimhen derbide oynayacak mı? Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık son durumu!

Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı oynayamayacak mı sorusunun ne zaman yanıt bulacağı tarih açıklandı. Galatasaray’da zorlu fikstür öncesi sakat oyuncuların durumu yakından takip ediliyor. Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Victor Osimhen’in Union Saint-Gilloise karşılaşmasında da görev alamayacağı kesinleşti. Teknik direktör Okan Buruk’un futbolcusunu bir sonraki maça yetiştirmek için çalıştıklarını söylemesinin ardından gözler 1 Aralık’taki Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Osimhen derbide oynayacak mı? Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık son durumu!
Haber Merkezi
24.11.2025
24.11.2025
, salı günü sahasında ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte mücadele öncesi sakatlıkların artması dikkatleri futbolcuların son durumuna çevirdi.

Osimhen derbide oynayacak mı? Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık son durumu!

OSİMHEN SAKATLIK DURUMU

, Nijerya Milli Takımı’nda yaşadığı sakatlığın ardından Galatasaray’a dönmüş ve yapılan kontrollerde sol arka adalesinde orta düzeyde strain tespit edilmişti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada futbolcunun adalesinde zorlanma ve kanama belirlendiği aktarılmış, tedavi sürecinin bireysel çalışmalarla sürdüğü bildirilmişti. Son antrenmanda salonda çalışan Osimhen’in sahaya dönüş süreci yakından takip edilirken, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek durumda olduğu belirtilmişti.

Osimhen derbide oynayacak mı? Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık son durumu!

Yıldız golcü, sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği mücadelesinde görev alamamıştı. Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi yaptığı açıklamada futbolcuyu “bir sonraki maça yetiştirmeye çalışacaklarını” söylemişti. Ancak oyuncunun durumu dikkatle izlenirken, salı günü oynanacak Union Saint-Gilloise karşılaşmasında sahada olması beklenmiyor.

Osimhen derbide oynayacak mı? Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık son durumu!

OSİMHEN FENER MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Union Saint-Gilloise maçında forma giymesi mümkün olmayan Osimhen için gözler ile 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak derbiye çevrildi. Golcü oyuncunun derbide yer alıp alamayacağı henüz netlik kazanmış değil. Tedavisine devam edilen futbolcunun sağlık durumu için takım doktorları tarafından yapılan değerlendirmenin ardından kesin karar verilecek.

Osimhen derbide oynayacak mı? Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık son durumu!

Edinilen bilgilere göre, Osimhen’in derbiye yetişip yetişmeyeceğinin cuma günü belli olacağı ifade ediliyor. Sakatlığının seyrine göre şekillenecek bu süreçte futbolcunun antrenmanlara ne zaman katılacağı kritik önem taşıyor.

Osimhen derbide oynayacak mı? Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık son durumu!

GALATASARAY'DA SAKAT FUTBOLCULAR KİMLER?

Galatasaray’da Union Saint-Gilloise maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Victor Osimhen’in yanı sıra Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo’nun da mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Bu oyuncuların tedavi süreçleri devam ederken, teknik ekibin maç planlamasında bu eksiklikleri göz önünde bulundurması gerektiği belirtiliyor.

Osimhen derbide oynayacak mı? Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık son durumu!

Gençlerbirliği maçında sakatlanan Mario Lemina’nın ise son durumu bugün yapılacak antrenmanın ardından netleşecek. Ayrıca Eren Elmalı ve Metehan Baltacı’nın bahis soruşturması nedeniyle aldığı hak mahrumiyetleri devam ediyor. Kazımcan Karataş ise UEFA listesinde yer almadığından Union Saint-Gilloise karşısında görev alamayacak.

Osimhen derbide oynayacak mı? Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık son durumu!

OSİMHEN FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYABİLECEK Mİ, DERBİDE VAR MI?

Osimhen’in Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği cuma günü yapılacak resmi değerlendirmeyle netlik kazanacak. Kulüp, oyuncunun durumunun günlük olarak takip edildiğini açıklarken, tedavi sürecinin bireysel çalışmalarla sürdüğü aktarıldı. Bu nedenle oyuncunun derbide sahada olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Osimhen derbide oynayacak mı? Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık son durumu!

Sakatlığının seyrine göre şekillenecek olan süreçte Osimhen’in antrenmanlara dönüş zamanı kritik bir rol oynayacak. Union Saint-Gilloise maçında oynayamayacak olması, gözleri tamamen Fenerbahçe karşılaşmasına çevirmiş durumda. Teknik heyet, yıldız oyuncunun durumunu yakından izlemeyi sürdürüyor.

ETİKETLER
#galatasaray
#sakatlık
#derbi
#union saint-gilloise
#victor osimhen
#Fenerbahçe
#Aktüel
