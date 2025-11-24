Emlak vergisi için son gün ne zaman? Gecikme zammı oranı

Türkiye genelinde mülk sahiplerinin ödemekle zorunlu olduğu emlak vergisinin ikinci taksit dönemi bitiyor.

Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde son hafta gelirken milyonlarca mülk sahibi için ikazlar yapılıyor.

Emlak vergisinde bazı vatandaşlar belirli koşullar dahilinde muaf sayılıyor.

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar, engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını kanıtlayanlar emlak vergisi ödemiyor.

EMLAK VERGİSİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Ödemelerin 1 Aralık Pazartesi gününe dek tamamlanması gerekiyor.

1 Aralık Pazartesi gününe kadar ödeme yapmayanlar, geciken her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme zammı ile yüzleşecek.

Bu nedenle belediyeler yoğunluğun artabileceği uyarısında bulunarak vatandaşlara işlemlerini son güne bırakmamalarını tavsiye ediyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri hem yüz yüze hem de dijital kanallar aracılığıyla yapılabiliyor.

Mülkün bağlı olduğu belediyeye gidilerek ödeme gerçekleştirilebildiği gibi, birçok belediye e-Devlet üzerinden ödeme fırsatı sunuyor.

Ancak her belediyenin e-Devlet entegrasyonu bulunmadığı için, sisteme bağlı olmayan belediyelerde vatandaşların doğrudan veznelere gitmesi gerekiyor.