Canlı Yayın
 Erdem Avsar

Emlak vergisi için son gün ne zaman? Gecikme zammı oranı

Emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinde son gün yaklaşırken milyonlarca vatandaş son gün tarihini araştırma konusu yaptı. Emlak vergisi gecikme faizi de merak edilen maddeler arasında bulunuyor.

24.11.2025
24.11.2025
Türkiye genelinde mülk sahiplerinin ödemekle zorunlu olduğu emlak vergisinin ikinci taksit dönemi bitiyor.

ikinci taksit ödemelerinde son hafta gelirken milyonlarca mülk sahibi için ikazlar yapılıyor.

Emlak vergisinde bazı vatandaşlar belirli koşullar dahilinde muaf sayılıyor.

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar, engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını kanıtlayanlar emlak vergisi ödemiyor.

EMLAK VERGİSİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Ödemelerin 1 Aralık Pazartesi gününe dek tamamlanması gerekiyor.

1 Aralık Pazartesi gününe kadar ödeme yapmayanlar, geciken her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme zammı ile yüzleşecek.

Bu nedenle belediyeler yoğunluğun artabileceği uyarısında bulunarak vatandaşlara işlemlerini son güne bırakmamalarını tavsiye ediyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri hem yüz yüze hem de dijital kanallar aracılığıyla yapılabiliyor.

Mülkün bağlı olduğu belediyeye gidilerek ödeme gerçekleştirilebildiği gibi, birçok belediye üzerinden ödeme fırsatı sunuyor.

Ancak her belediyenin e-Devlet entegrasyonu bulunmadığı için, sisteme bağlı olmayan belediyelerde vatandaşların doğrudan veznelere gitmesi gerekiyor.

