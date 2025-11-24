Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Kuvvetli geliyor

Türkiye geçtiğimiz hafta yazdan kalma günler yaşadı. Sıcaklıklar bir anda 5-8 derece arttı, yurt genelinde yağışlar durdu. Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklama ile kar yağışı bekleyen illeri açıkladı. Sıcaklıkların düşeceği tarihi işaret eden Şen, Ege ve Batı Akdeniz'e uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

24.11.2025
24.11.2025
Türkiye'ye bir türlü kış gelmek bilmiyor. Geçtiğimiz hafta yurt genelinde sıcaklıklar tavan yaptı, yağışlara pastırma yazı arası verildi. Yaz severler sıcaklıkların artmasını beklerken, Hava Tahmin Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen bekleyenlere müjdeyi verdi. Şen sosyal medyada yaptığı açıklama ile kar yağışı için tarih verdi.

Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Kuvvetli geliyor

ARALIK AYINDA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, KAR GELİYOR

Öte yandan uzman isim İstanbul'da devam eden için açıklamada bulunarak sağanağın Ankara'ya geçeceğini bildirdi. Şen, "Bugün yarın sıcaklıklar ortalamaya döndü etkisiz yağmur İstanbul'un Anadolu yakasında bugün devam eder. Yağış Ankara'ya gidecek. Çarşamba tekrar ortalama üzerine çıkar hafta sonu tekrar yağış gelir. Sıcaklıklar aralık ayının ilk haftasının sonunda düşer. Anadolu'da Kayseri Sivas'ın doğusunda yükseklerde kar ve karla karışık yağmur görülür." ifadelerini kullandı.

Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Kuvvetli geliyor

YAĞIŞ SONRASI FIRTINA VE HORTUM

ve riskine dikkat çeken Şen, "Bu hafta Cuma Cumartesi Güney Ege ve Orta Batı Akdeniz bölgesine dikkat. Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kaş, Kumluca, Antalya su baskını ve taşkın, yağış anında fırtına hortum riski var. Şimdiden seracılar önlem alsınlar" dedi.

Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Kuvvetli geliyor

BATI BÖLGELERİNDE KAR YOK

Şen ayrıca batı bölgelerinde beklenen kar yağışı için de açıklamalarda bulundu. Şen, "Yakın görünürde batıda kar yok" ifadelerini kullandı.

