Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Kuvvetli geliyor

Türkiye'ye bir türlü kış gelmek bilmiyor. Geçtiğimiz hafta yurt genelinde sıcaklıklar tavan yaptı, yağışlara pastırma yazı arası verildi. Yaz severler sıcaklıkların artmasını beklerken, Hava Tahmin Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı bekleyenlere müjdeyi verdi. Şen sosyal medyada yaptığı açıklama ile kar yağışı için tarih verdi.

ARALIK AYINDA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, KAR GELİYOR

Öte yandan uzman isim İstanbul'da devam eden yağış için açıklamada bulunarak sağanağın Ankara'ya geçeceğini bildirdi. Şen, "Bugün yarın sıcaklıklar ortalamaya döndü etkisiz yağmur İstanbul'un Anadolu yakasında bugün devam eder. Yağış Ankara'ya gidecek. Çarşamba sıcaklık tekrar ortalama üzerine çıkar hafta sonu tekrar yağış gelir. Sıcaklıklar aralık ayının ilk haftasının sonunda düşer. Anadolu'da Kayseri Sivas'ın doğusunda yükseklerde kar ve karla karışık yağmur görülür." ifadelerini kullandı.

YAĞIŞ SONRASI FIRTINA VE HORTUM

Fırtına ve hortum riskine dikkat çeken Şen, "Bu hafta Cuma Cumartesi Güney Ege ve Orta Batı Akdeniz bölgesine dikkat. Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kaş, Kumluca, Antalya su baskını ve taşkın, yağış anında fırtına hortum riski var. Şimdiden seracılar önlem alsınlar" dedi.

BATI BÖLGELERİNDE KAR YOK

Şen ayrıca batı bölgelerinde beklenen kar yağışı için de açıklamalarda bulundu. Şen, "Yakın görünürde batıda kar yok" ifadelerini kullandı.

