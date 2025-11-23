İstanbul’a kar yağacak mı ne zaman bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre Pazartesi günü itibarıyla yeni bir yağışlı hava sistemi Türkiye’yi etkileyerek ülkenin büyük bölümünde sağanak yağışlara neden olacak.

Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Batı–Orta Karadeniz’de şiddetli yağış bekleniyor.

İç Anadolu’nun yüksek bölgelerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur olasılığı da bulunuyor.

Öte yandan İstanbul’da barajlar yüzde 20’nin altına geriledi ama İstanbul’un üçte biri suyu Melen ve Yeşilçay’dan sağlanıyor. Melen’de Aralık ayında yağış yeterli olmazsa İstanbul’da risk artabilir.

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

Uzmanlara göre, İstanbul’a kar yağışı Aralık ayında çok muhtemel değil.

Kar ihtimali özellikle Ocak ayının sonlarına doğru yükselmeye başlayacak.

Buna ek olarak Şubat ayının Batı bölgelerde kışın en belirgin hissedileceği dönem olacağı öngörülüyor.