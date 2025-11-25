Ferencvaros hangi ülkenin takımı? UEFA Avrupa Liginde Fenerbahçe’nin rakibi

Kategoriler
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe, Ferençvaroş'u ağırlayacak.
Chobani Stadyumu'nda yapılacak Fenerbahçe - Ferençvaroş karşılaşması 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.
Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı TRT 1 ekranlarında anlık yayınlanacak.
Ferencvárosi Torna Club ya da Ferencváros, Macaristan'ın futbol ekiplerinden biri.
Takım, Ferenc Springer tarafından 1899'da Budapeşte'de oluşturuldu.
Kulüp renkleri yeşil-beyaz, lakabı ise Yeşil Kartallar.
Ekip, Macaristan Liginde 36 kez şampiyon olarak ligin en fazla kupa elde eden takımı unvanını taşıyor.
Ferencvaros takımının güncel kadro bedeli 46.15 milyon euro.