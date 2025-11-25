Ferencvaros hangi ülkenin takımı? UEFA Avrupa Liginde Fenerbahçe’nin rakibi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe, Ferençvaroş'u ağırlayacak.

Chobani Stadyumu'nda yapılacak Fenerbahçe - Ferençvaroş karşılaşması 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.

Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı TRT 1 ekranlarında anlık yayınlanacak.

FERENCVAROS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Ferencvárosi Torna Club ya da Ferencváros, Macaristan'ın futbol ekiplerinden biri.

Takım, Ferenc Springer tarafından 1899'da Budapeşte'de oluşturuldu.

Kulüp renkleri yeşil-beyaz, lakabı ise Yeşil Kartallar.

Ekip, Macaristan Liginde 36 kez şampiyon olarak ligin en fazla kupa elde eden takımı unvanını taşıyor.

Ferencvaros takımının güncel kadro bedeli 46.15 milyon euro.