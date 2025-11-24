X konum gösterme özelliği kapanır mı? Twitter konum kapama

X, kullanıcıların konumunu profildeki hakkında bölümünde göstermeye başladı.

X hesaplarında “Bu Hesap Hakkında” alanında artık o hesabın hangi ülkeden kullanıldığı görüntüleniyor.

Platform, bu sayfanın özellikle sahte kimliklerin yol açtığı karmaşayı azaltmayı ve kullanıcıların kiminle iletişim kurduğunu daha net fark etmesini amaçladığını belirtti.

X KONUM KAPATMA MEVCUT MU?

Yeni özellikle hesapların hangi ülkeden açıldığı öğrenilebiliyor.

X, kullanıcıların gizlilik kaygıları nedeniyle konum bilgisini ülke yerine kıta veya bölge yapma fırsatı da sunuyor.

X konum bilgisini ülke ayarından yalnızca bölge/kıta olarak görünmesini sağlamak için şu adımları uygulaması gerekiyor;

Ayarlar ve gizlilik seçeneğine dokunun

Gizlilik ve güvenlik kısmını açın

Hesabın hakkında yazan kısmını bulun ve tıklayın

Açılan pencerede “Ülkeyi kullan” seçeneği yerine “Bölgeyi/Kıtayı Kullan” seçeneğini işaretleyin, işleminiz tamamlanacak.