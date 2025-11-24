X konum gösterme özelliği kapanır mı? Twitter konum kapama

Kategoriler
X, kullanıcıların konumunu profildeki hakkında bölümünde göstermeye başladı.
X hesaplarında “Bu Hesap Hakkında” alanında artık o hesabın hangi ülkeden kullanıldığı görüntüleniyor.
Platform, bu sayfanın özellikle sahte kimliklerin yol açtığı karmaşayı azaltmayı ve kullanıcıların kiminle iletişim kurduğunu daha net fark etmesini amaçladığını belirtti.
Yeni özellikle hesapların hangi ülkeden açıldığı öğrenilebiliyor.
X, kullanıcıların gizlilik kaygıları nedeniyle konum bilgisini ülke yerine kıta veya bölge yapma fırsatı da sunuyor.
X konum bilgisini ülke ayarından yalnızca bölge/kıta olarak görünmesini sağlamak için şu adımları uygulaması gerekiyor;